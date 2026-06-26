По словам автора, его творение является новым мультижанровым произведением. Для ясности: кроме печатной версии на двух языках – казахском и русском, в книге есть QR-код со ссылкой на аудио­версию.

Главный герой мультижанровой книги Ерлана Кокеева – всемирно известный индийский музыкант Баларама, который, потерявшись в раннем детстве, не знает, кто он по национальности и где его настоящая родина. Пытаясь найти свои корни через музыку, в каждой стране, где проходят его гастроли, он исполняет свой знаменитый хит «Найди меня, мама». Впервые прилетев в Казахстан и услышав случайно по радио кюй «Сарыарка», Баларама понимает, почему все его сны сопровождала именно эта музыка: он – казах и родина его Казахстан!

В аудиофильме, доводя до слез каждого, кто слушает ее, звучит песня «Найди меня, мама» в исполнении автора. Написать ее Ерлана Кокеева вдохновил английский музыкант, гитарист-виртуоз Джон Маклафлин.

– Я очень долгое время слушал его, – рассказывает автор мультижанровой книги. – У Маклафлина есть одно прекрасное произведение, где он сам играет на гитаре, а подыгрывают ему на скрипке. Я, слушая эту мелодию, вдруг представил человека, который ищет свою родину. Зацепился за этот сюжет и начал развивать его дальше. Так родилась песня, где есть слова «Найди меня, мама, узнай меня, мама». Саундтрек пятичасового аудиокино, который появился спустя 10 лет, построен именно на этой песне – «Найди меня, мама». Также в книге звучат казахские народные произведения – Курмангазы, Дины Нурпеисовой, но в основном все музыкальные композиции, включенные в нее, написаны мной.

Рождение самой книги начиналось с того, что я, какое-то время мысленно представляя историю поисков человеком самого себя, стал понемножку записывать и переписывать все жизненные перипетии, в которые он и его окружение попадают. Так в моей голове появился некий фильм со стремительным сюжетом. Но для начала я все же решил написать книгу. Этот процесс был долгим и трудным, но однажды, когда я включил песню «Найди меня, мама» в своей машине, человек, который ехал со мной, вдруг начал смахивать слезы. Это меня так тронуло, что я в тот же день ускорил ее написание, хотя предполагал закончить ее только в 2027 году. Она у меня, что называется, просто потекла из-под пера. Кстати, набирал я ее не в компьютере, а писал на бумаге. Вдохновляла меня на этот писательский подвиг Анара, моя жена и мать пятерых наших детей.

– Я очень горжусь своим любимым, – сказала муза писателя-дебютанта. – Этот роман люди должны и прочитать, и услышать, и увидеть, и дать свое благословение.

– Вот так, кусочками, в разные периоды времени разные люди участвовали в процессе создания моей «Судьбы», – продолжает ­Ерлан. – Один – в разговоре, другой слушал песню, третий что-то подсказывал и советовал. Они стали невольными соавторами этой судьбы.

Выпустить в свет роман-аудиофильм помогла некоммерческая организация по защите авторских и смежных прав «Аманат».

– Когда Ерлан принес свою рукопись, я ее прочитала за один вечер, – рассказывает ее директор Любовь Балмагамбетова. – И не могла скрыть удивления – музыкант написал великолепное художественное произведение. Более того, делясь с нами планами, он сказал, что хотел бы сделать из этой книги мини-спектакль, где каждый поворот сюжета сопровождался бы музыкой.

Говоря о формате своего творения, музыкант сообщил, что оно потому и называется аудиокино, что, слушая книгу, каждый будет представлять свой фильм. Дейст­вительно, в его «Судьбе» присутствует много аудиоспецэф­фектов – пение птиц, шелест листвы, шум накатывающих морских волн, монологи героя и, конечно, музыка.

Каждая из двух версий книги, казахской и русской, состоит всего из 120 страниц, набранных крупным шрифтом, но автор определил ее жанр как роман.

– Когда я проводил собственное медиаисследование, то моя книга подошла под такой жанр как роман-трилогия, так как она состоит из трех отдельных частей, объединенных единым сюжетом. Для меня моя «Судьба» как рож­дение очередного ребенка. Эту книгу я определил как три в одном. Печатная и аудиверсии уже есть, теперь хочется попробовать себя еще и в таком жанре, как музыкальный спектакль, и как логическое завершение – в кино. Один немаловажный момент. Еще в форме рукописи я успел дать ее двум людям, которых сегодня уже нет с нами, – Мурату Ауэзову и Асанали Ашимову. Они прочитали, дали рецензию и даже благословение. Мурат Ауэзов сказал: «Пожалуйста, не останавливайтесь, пишите дальше. У вас очень хорошо получается», а

реакция Асанали-ага выразилась в следующем: «Надо снимать кино по этой книге», – рассказывает Ерлан Кокеев.

Русскую версию книги-аудио­фильма, которую автор назвал мелодрамой, озвучил он сам, казахскую – киноактер Исбек Абильмажинов. Он же и перевел «Тағдыр» на государственный язык.

– Когда я начал читать и одновременно переводить книгу, то не успевал за сюжетом, – рассказывает актер. – Динамика завораживала, в иных местах у меня наворачивались слезы. Впрочем, Ерлан и сам плакал над своей книгой. Мы оба оказались сентиментальными. Когда он сказал, что то событие, о котором рассказано в книге, имело место быть в жизни, но он об этом расскажет потом, то так меня заинтриговал, что я всех казахстанских музыкантов пропустил перед глазами. Однако когда аудиоверсия на казахском языке была закончена, то узнал, что эта книга – выдумка от первого до последнего слова.

– Да, все герои вымышленные, – признается автор. – На самом деле семья, потерявшая ребенка, и музыкант по имени Баларама не существуют. Но события, города, имена и фамилии людей, которые фигурируют в аудиофильме, реальные. За одним столом в доме коллеги, где празднуют рождение малыша Ескендира, который потом станет Баларамой, собрались Ермек Серкебаев, Нургиса Тлендиев, Шамши Калдаяков, Бибигуль Тулегенова, Роза Багланова… Мой герой есть частичка моей души. Те творческие метания, которые он испытывает, знакомы и мне тоже.

Хочу открыть небольшой сек­рет для будущих читателей. Когда они будут читать эту книгу, то незаметно для себя сделают квантовый скачок, а вернувшись в реальность, которая их окружает, увидят ее другими глазами. Я ведь вовсе не ставил цель заработать на своей книге-аудиофильме миллионы, но хотел, чтобы она не просто дошла до слушателя, а, затронув его душу, заставила по-другому взглянуть на окружающий мир и своих близких – родных, друзей и вообще всех, кто находится рядом. В нынешней реальности, увы, многие теряют смысл жизни и перестают видеть людей...

В книге все заканчивается хеппи-эндом – герой, прилетев в страну, где родился, находит отца и мать, которые узнают его с первого взгляда, несмотря на 30 лет разлуки.

Продолжения у книги не будет, но писательство Ерлан Кокеев бросать не собирается.

– У меня есть большой сборник стихов, а еще я пишу басни. Хотел бы выпустить сборник стихотворений и историй, которых у меня много, – сообщил музыкант.

Тираж у «Судьбы» пока небольшой – всего тысяча экземпляров, но, как сказал автор, с появлением спроса его всегда можно допечатать.

– Предполагаемый успех книги я оцениваю по группе АБК, в составе которой я был с 1995 по 2000 год, – сказал Ерлан Кокеев. – О том, что мы стали популярными, я понял по тому, как меня стали останавливать на улице. И вот когда каждый, кого встречу, скажет что-то про мою книгу, я пойму, что она пошла в народ. Тем более что она посвящается всем, кто возьмет ее в руки и найдет в перипетиях судьбы героя частичку себя. Главное, о чем я хотел сказать в своей книге, – каждый человек сам управляет своей судьбой.