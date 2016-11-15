Назарбаев поздравил Радева с избранием президентом Болгарии

Глава государства Нурсултан Назарбаев направил поздравление Румену Радеву в связи с избранием на пост президента Республики Болгарии, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт Акорды.
В своем поздравлении Елбасы выразил уверенность в укреплении двустороннего сотрудничества во имя процветания народов Казахстана и Болгарии.
Также Нурсултан Назарбаев пожелал Румену Радеву здоровья и плодотворной работы, а болгарскому народу – единства и благополучия.
За Радева на прошедших выборах отдали свои голоса более 2 млн
избирателей, или почти 60%. Его конкурентка от партии "ГЕРБ" Цецка Цачева заручилась поддержкой 1,2 миллиона избирателей (36,17%)