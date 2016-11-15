Назарбаев поздравил Радева с избранием президентом Болгарии

Политика
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Глава государства Нурсултан Назарбаев направил поздравление Румену Радеву в связи с избранием на пост президента Республики Болгарии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В своем поздравлении Елбасы выразил уверенность в укреплении двустороннего сотрудничества во имя процветания народов Казахстана и Болгарии.

Также Нурсултан Назарбаев пожелал Румену Радеву здоровья и плодотворной работы, а болгарскому народу – единства и благополучия.

За Радева на прошедших выборах отдали свои голоса более 2 млн избирателей, или почти 60%. Его конкурентка от партии "ГЕРБ" Цецка Цачева заручилась поддержкой 1,2 миллиона избирателей (36,17%)

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