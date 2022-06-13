Кадровые назначения
Назгуль Сагиндыкова назначена вице-министром труда и социальной защиты населения РК

Постановлением Правительства РК Сагиндыкова Назгуль Ериковна назначена на должность вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz.

Назгуль Сагиндыкова родилась в 1978 году в Акмолинской области. Окончила Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический университет.

Трудовую деятельность начала в 2001 году в должности и.о. ведущего специалиста Управления социального обеспечения МТСЗН РК.

В 2001-2005 гг. — работала в структуре Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В 2005-2018 гг. — занимала руководящие должности в АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания».

В 2018-2020 гг. — и.о. инспектора; инспектор Отдела внутренней политики Администрации Президента РК — заведующий Секретариатом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике.

С ноября 2020 года являлась заведующим сектором Отдела внутренней политики Администрации Президента РК — заведующий Секретариатом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте.

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