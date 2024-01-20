Назначен гендиректор МАЭК

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил коллективу предприятия нового генерального директора ТОО «МАЭК», передает Kazpravda.kz
«Новым генеральным директором предприятия стал Кайрат Рахимов, ранее занимавший должность председателя правления АО «Казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности», - говорится в сообщении акимата Мангистауской области.
Кайрат Рахимов окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза и Сеульский национальный университет по специальностям «инженер-электрик», «юриспруденция», и «магистр инженерии».
С 2018 по 2020 годы Рахимов работал директором департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики.
С 2020 по 2021 годы - вице-министр энергетики.
До нынешнего назначения он работал председателем правления АО «Казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности».
Как сообщалось, в середине декабря гендиректор МАЭК Жасулан Суюнчалиев уволился по состоянию здоровья.
Мангистауский атомный энергетический комбинат (МАЭК) образован 1 июля 1968 года. Задачей предприятия является снабжение промышленности и населения региона электрической энергией, тепловой энергией, водой различного назначения (питьевая, горячая, техническая, дистиллят).