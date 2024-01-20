Назначен гендиректор МАЭК

Фото: акимат Мангистауской области

«Новым генеральным директором предприятия стал Кайрат Рахимов, ранее занимавший должность председателя правления АО «Казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности», - говорится в сообщении акимата Мангистауской области.

Кайрат Рахимов окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза и Сеульский национальный университет по специальностям «инженер-электрик», «юриспруденция», и «магистр инженерии».

С 2018 по 2020 годы Рахимов работал директором департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики.

С 2020 по 2021 годы - вице-министр энергетики.

До нынешнего назначения он работал председателем правления АО «Казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности».

Как сообщалось, в середине декабря гендиректор МАЭК Жасулан Суюнчалиев уволился по состоянию здоровья.

Мангистауский атомный энергетический комбинат (МАЭК) образован 1 июля 1968 года. Задачей предприятия является снабжение промышленности и населения региона электрической энергией, тепловой энергией, водой различного назначения (питьевая, горячая, техническая, дистиллят).