Назначен гендиректор МАЭК

Энергетика
109

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил коллективу предприятия нового генерального директора ТОО «МАЭК», передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Мангистауской области

«Новым генеральным директором предприятия стал Кайрат Рахимов, ранее занимавший должность председателя правления АО «Казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности», - говорится в сообщении акимата Мангистауской области.

Кайрат Рахимов окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза и Сеульский национальный университет по специальностям «инженер-электрик», «юриспруденция», и «магистр инженерии».

С 2018 по 2020 годы Рахимов работал директором департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики.

С 2020 по 2021 годы - вице-министр энергетики.

До нынешнего назначения он работал председателем правления АО «Казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности».

Как сообщалось, в середине декабря гендиректор МАЭК Жасулан Суюнчалиев уволился по состоянию здоровья.

Мангистауский атомный энергетический комбинат (МАЭК) образован 1 июля 1968 года. Задачей предприятия является снабжение промышленности и населения региона электрической энергией, тепловой энергией, водой различного назначения (питьевая, горячая, техническая, дистиллят).

#назначение #Мангистауская область #МАЭК

Популярное

Все
Казахстан заинтересован в проектах с ФРГ по глубокой переработке в сфере АПК
Назначен гендиректор МАЭК
Депозиты в инвалюте за год упали на 18%, в тенге – резко выросли
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили на неопределенный срок
Две олимпийские лицензии завоевали казахские стрелки
25% от бюджета лекобеспечения ушло на лечение пациентов с редкими заболеваниями в РК
«ҚазАвтоЖол» сетует, что противогололедный материал сдувается ветром
С начала года МВД задержано 58 разыскиваемых преступников
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Айман Мусаходжаева покинула пост ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Air Astana выйдет на IPO в 2024 году
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
В Алматы накрыли лабораторию по выпуску «синтетики» в особо крупном размере
Стали известны соперники казахстанцев на AusOpen-2024
Трёх рыбаков сняли со льдины на Балхаше
В Эквадоре обнаружен древний город
Перечень приоритетных видов спорта с учетом климатических условий создадут в Казахстане
Казахстанская Коко Шанель
Казахстанский скакун выиграл престижные соревнования в Дубае
Крещенские купания: где и когда в Астане можно окунуться в прорубь
Кондитерские изделия подорожали в РК на 12%
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Алдар Косе и все-все-все
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Разграничение полномочий между властями способствует развитию регионов Казахстана - политолог Ника Читадзе
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве

Читайте также

Перспективы глобальны, как и проблемы
Вопросы газоснабжения промышленных предприятий и населения …
Износ станций и дефицит электроэнергии: как Минэнерго решит…
В Алматы оштрафовали крупную автозаправочную станцию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]