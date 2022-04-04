Каталин Раду назначен генеральным директором АО "Авиационная администрация Казахстана", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

"Решением совета директоров Каталин Раду назначен генеральным директором АО "Авиационная администрация Казахстана". Каталин Раду имеет обширный опыт работы в сфере гражданской авиации. Ранее занимал должности заместителя директора по безопасности полетов Международной организации гражданской авиации (ИКАО), первого вице-президента 37-й Ассамблеи ИКАО", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Каталин Раду занимал ряд исполнительных и управленческих позиций в Министерстве транспорта Румынии. На европейском уровне имеет более чем 25-летний опыт работы в области безопасности полётов и международных авиационных организаций.

Также был президентом Европейской конференции гражданской авиации ECAC, вице-президентом ЕВРОКОНТРОЛЯ и координатора ECAC по вопросам безопасности. Кроме того, он занимал должность председателя Конференции высокого уровня по USOAP/SMS/SSP, является членом-учредителем Фонда безопасности полетов.