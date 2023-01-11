Назначен глава департамента Агентства по делам госслужбы по Астане

На должность руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по городу Астане, председателя совета по этике назначен Али Комекбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АДГС.

Фото: пресс-служба АДГС РК

Комекбаев Али Амантаевич родился в 1961 году.

Окончил Казахский химико-технологический институт, Межотраслевой институт повышения квалификации при МАТИ имени К.Э. Циолковского, Московский государственный авиационный институт, Национальную высшую школу государственного управления при президенте РК, Высшую школу права «Адилет».

Общий стаж на государственной службе – более 25 лет.

С 1999 года трудится в уполномоченном органе в сфере государственной службы. Имеет большой опыт работы в центральном аппарате и территориальных департаментах.

Занимал должности главного специалиста отдела по контролю за соблюдением законодательства агентства, заместителя начальника управления департамента по Астане, директора департамента правового обеспечения государственной службы, заместителя председателя, руководителя департамента государственной службы и профилактики коррупции, директора департамента государственной службы агентства.

До настоящего назначения Комекбаев работал руководителем, председателем совета по этике департамента Агентства РК по делам государственной службы по Шымкенту.