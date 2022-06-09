Политика , Кадровые назначения
Назначен командующий войсками регионального командования "Запад"
Даулет Оспанов назначен командующим войсками регионального командования "Запад", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
"Распоряжением Главы государства Оспанов Даулет Рыскулбекович назначен командующим войсками регионального командования "Запад", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что распоряжением Главы государства Алдияров Нурлан Капанович освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Запад".