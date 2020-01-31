Назначен начальник Департамента полиции Мангистауской области

По согласованию с Администрацией Президента РК и акимом Мангистауской области на должность начальника Департамента полиции Мангистауской области назначен генерал-майор Бактыбаев Жанарбек Телюбекович, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Polisia.kz
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Полковник полиции Таймерденов Канат Даниярович назначен начальником Департамента полиции г. Алматы.
Нового начальника Департамента полиции личному составу представил заместитель министра внутренних дел Арыстангани Заппаров.
Жанарбек Бактыбаев родился в 1963 г., в органах внутренних дел с 1983 г. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях в центральном аппарате МВД, а также в департаментах полиции Павлодарской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областей.