Назначен начальник Департамента полиции Мангистауской области

Кадровые назначения
Лаура Тусупбекова
По согласованию с Администрацией Президента РК и акимом Мангистауской области на должность начальника Департамента полиции Мангистауской области назначен генерал-майор Бактыбаев Жанарбек Телюбекович, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.   

Полковник полиции Таймерденов Канат Даниярович назначен начальником Департамента полиции г. Алматы.

Нового начальника Департамента полиции личному составу представил заместитель министра внутренних дел Арыстангани Заппаров.

Жанарбек Бактыбаев родился в 1963 г., в органах внутренних дел с 1983 г. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях в центральном аппарате МВД, а также в департаментах полиции Павлодарской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областей.

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