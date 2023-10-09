Назначен новый директор телеканала "Хабар 24"

До этого времени он занимал должность директора ТОО «Атырау-Акпарат»

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Жасын Биркенов возглавил телеканал «Хабар 24», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Khabar.kz.

Трудовую деятельность он начал в 2006 году. В разные годы работал на каналах МТРК (Петропавловск), «Қазақстан-Петропавл», а также «Қазақстан» и «7 канал».

Был автором и ведущим тематических программ «Сұхбат», «Өзекті», «Тексердік», «Баспасөзге шолу», «Әкім» на телеканале «Хабар 24».

Работал главным редактором, шеф-редактором канала. Также был собственным корреспондентом «Хабар 24» в Узбекистане и Украине.