Фото: пресс-служба правительства

Вице-министром по чрезвычайным ситуациям назначен Ерболат Садырбаев, ранее занимавший должность руководителя ГУ «Казселезащита» Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Родился в 1982 году в Жамбылской области. Образование высшее, доктор государственного и местного управления (PhD).

В различные годы работал на руководящих должностях в местных исполнительных и центральных государственных органах, судебной системе, Управлении делами Президента РК.