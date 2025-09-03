Ранее Ерболат Садырбаев занимал должность руководителя ГУ «Казселезащита»
Вице-министром по чрезвычайным ситуациям назначен Ерболат Садырбаев, ранее занимавший должность руководителя ГУ «Казселезащита» Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства
Родился в 1982 году в Жамбылской области. Образование высшее, доктор государственного и местного управления (PhD).
В различные годы работал на руководящих должностях в местных исполнительных и центральных государственных органах, судебной системе, Управлении делами Президента РК.