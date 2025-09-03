Назначен новый вице-министр по ЧС

Кадровые назначения
105

Ранее Ерболат Садырбаев занимал должность руководителя ГУ «Казселезащита» 

Фото: пресс-служба правительства

Вице-министром по чрезвычайным ситуациям назначен Ерболат Садырбаев, ранее занимавший должность руководителя ГУ «Казселезащита» Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Родился в 1982 году в Жамбылской области. Образование высшее, доктор государственного и местного управления (PhD).

В различные годы работал на руководящих должностях в местных исполнительных и центральных государственных органах, судебной системе, Управлении делами Президента РК.

#ЧС #вице-министр #кадры

Популярное

Все
Мост обрушился после ремонта
По лучшим мировым стандартам
Караганда отпраздновала 30-летие Конституции
Эффект ощутим, экономия налицо
В Аккайын пришел природный газ
Учение с увлечением
В Кокшетау запустили водоочистные сооружения
Важное событие для всех
Мы – за будущее!
Села Интернетом обеспечены
Хлеба хороши, да условия кабальные…
Когда покрасить – значит защитить
Важно предотвратить пожары
Танцевали прямо на улице
Рабочая стезя семьи Джексембаевых
Главной кузнице военных кадров – 55 лет
Цепная реакция тарифного роста
«Реал» приедет в Алматы
Есть альтернатива бумажным процедурам
Главная цель – увеличение продолжительности жизни
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Ради хайпа
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
Свобода возможна лишь в правовом поле
В приоритете цифровая безопасность
Мадридский «Реал» приедет в Алматы
Кубок Senat Open разыграли в Астане
Послание Президента 2024: экологическое движение «Таза Қазақстан» объединило более 10,4 млн человек
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Чистота становится философией жизни
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков

Читайте также

Асхат Оралов назначен первым заместителем акима Мангистауск…
Ерлан Сагнаев назначен вице-министром национальной экономики
Талгат Момышев назначен вице-министром водных ресурсов и ир…
Назначены председатель правления ТРК «Казахстан» и гендирек…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]