Кадровые назначения
Назначен первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
Постановлением Правительства Республики Казахстан Мадиев Жаслан Хасенович назначен на должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Жаслан Мадиев родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Колумбийский университет, Массачусетский технологический институт.

Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом Управления по работе с международными финансовыми институтами Департамента международных отношений АО «Альянс Банк».

В 2007-2008 гг. — главный менеджер Департамента корпоративного финансирования АО «Фонд устойчивого развития «Казына».

В 2008 году работал в Центре стратегического анализа и исследований Администрации Президента Республики Казахстан, АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

2009-2010 гг. — заместитель председателя Правления АО «KAZYNA CAPITAL MANAGEMENT».

2010-2014 гг. — управляющий директор-член, заместитель председателя Правления АО «Банк развития Казахстана».

2014-2015 гг занимал руководящие должности в структуре Национального Банка РК.

2017-2018 гг — и.о вице-президента, вице-президент по финансам АО «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы».

В 2018 году назначен председателем Правления по финансам АО «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы».

В 2019-2020 гг— вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

С октября 2020 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

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