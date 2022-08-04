Фото: instagram.com/jetisy_akimat/
Политика , Кадровые назначения
Назначен руководитель департамента АДГС по области Жетісу

На должность руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы по области Жетісу, председателя совета по этике назначен Кобылан Манап, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram облакимата.

Манап Кобылан Токбергенулы родился в 1975 году в Коксуском районе.

Окончил Жетысуский университет имени И. Жансугурова по специальностям «Труд и техническое творчество» и «Юриспруденция», Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева и Казахский национальный аграрный университет.

Общий стаж на государственной службе составляет более 14 лет.

Трудовую деятельность на государственной службе начал главным специалистом управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области. Работал в должностях руководителя отдела, заместителя руководителя и руководителя указанного управления.

С 2011 по 2020 год занимал должности акима Ескельдинского района Алматинской области, заместителя руководителя управления предпринимательства, заместителя руководителя аппарата акима, а также управления архитектуры и градостроительства Алматинской области.

До назначения на новую должность Кобылан Манап работал заместителем руководителя, заведующим секретариатом совета по этике департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Алматинской области.

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