Назначен заместитель председателя Аэрокосмического комитета

Кадровые назначения
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Фото с сайта inform.kz
Казкенов Алан Аманжолович назначен на должность заместителя председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.   

"Казкенов А.А. назначен на указанную должность в соответствии с приказом ответственного секретаря Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности от 10 января 2020 года", – говорится в сообщении.

Казкенов А.А. родился в 1971 году, образование высшее: окончил Московский государственный авиационный институт по специальности "менеджмент и ракетостроение".

С 1996 по 2014 год работал в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан.

С февраля 2014 года по январь 2020 года занимал должности советника председателя аэрокосмического комитета и акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары".

По работе занимался вопросами международного сотрудничества и стратегии развития национальной компании и космического ведомства, активно участвовал в работе межгосударственных советов и рабочих групп СНГ и ЕЭК по космической отрасли, геодезии и картографии, один из инициаторов проектов создания Национальной инфраструктуры пространственных данных Казахстана, группировки спутников дистанционного зондирования Земли ЕАЭС, участвует в реализации проекта создания космического ракетного комплекса "Байтерек" на космодроме "Байконур".

Является членом Национального научного совета по приоритету "Национальная безопасность и оборона".

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