Назначена дата концерта Рианны в Астане

Культура
2778
Американская певица Рианна выступит с концертом в Астане 6 июля – в День столицы, передает Kazpravda.kz.

Концерт пройдет на стадионе "Астана Арена", сообщают организаторы культурных и спортивных программ международной выставки EXPO 2017.

Видеоклип с канала RihannaVEVO в YouTube


15 июля на этом же стадионе пройдет концерт-фестиваль "Звезды Сан-Ремо".

Время проведения мероприятий станет известно ближе к каждому дню концертов.

Ранее сообщалось, что в рамках EXPO состоится сольный концерт Димаша Кудайбергенова, а также Летний кубок чемпионов КВН.

