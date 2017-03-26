Американская певица Рианна выступит с концертом в Астане 6 июля – в День столицы, передает Kazpravda.kz
.
Концерт пройдет на стадионе "Астана Арена", сообщают организаторы культурных и спортивных программ международной выставки EXPO 2017.Видеоклип с канала RihannaVEVO в YouTube
15 июля на этом же стадионе пройдет концерт-фестиваль "Звезды Сан-Ремо".
Время проведения мероприятий станет известно ближе к каждому дню концертов.
Ранее сообщалось, что в рамках EXPO состоится сольный концерт Димаша
Кудайбергенова, а также Летний кубок
чемпионов КВН.