Назначение подчиненного обернулось штрафом для акима в Алматинской области

Акима Карасайского района привлекли к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области

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Так, выявил Антикор, аким Карасайского района назначил кандидата на должность и.о. руководителя отдела предпринимательства без представления деклараций об активах и обязательствах.

«Руководитель отдела является лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций. В связи с чем непредставление деклараций является нарушением требований статьи 680 КоАП РК – непринятие руководителями государственных органов мер по противодействию коррупции», – пояснили в ведомстве.

На акима составили административный протокол. Он вину признал. Теперь чиновнику нужно заплатить штраф в 50 МРП.