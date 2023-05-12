Назван топ-5 самых популярных национальных видов спорта в Казахстане

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5 место – БАЙГА

Байга – самый распространенный конный спорт среди казахстанцев. Скачки – это национальный вид спорта с большой аудиторией, который дарит незабываемые впечатления. Сегодня в стране действуют 753 кружка по подготовке наездников. В них около 21 тысячи детей познают все тонкости этого национального спорта.

4 место – АСЫК АТУ

Асык ату – одна из старейших казахских национальных игр. Она развивает у детей ловкость, скорость и меткость. В Казахстане работают 2 237 кружков по асык ату, где занимаются более 77 тысяч человек.

3 место – КОКПАР

Кокпар является одним из ведущих национальных видов спорта как по числу зрителей, так и по количеству участников. В стране этой дисциплиной занимаются более 78 тысяч человек. Есть 916 кружков, в которых они тренируются и оттачивают свои навыки.

2 место – КАЗАКША КУРЕС

В народе всегда очень популярны боевые виды спорта. Поэтому казакша курес занимает лидирующие позиции по числу участников и болельщиков. На сегодняшний день по всей стране функционируют 4 427 кружков казакша курес. В них систематически занимаются около 159 тысяч человек.

1 место – ТОГЫЗКУМАЛАК

Самым популярным национальным видом спорта является тогызкумалак. Интеллектуальная игра, развивающая мышление и смекалку, доступна всем независимо от возраста. В Казахстане насчитывается 6 856 кружков по тогызкумалаку, где регулярно занимаются около 207 тысяч человек.

В 2022 году число казахстанцев, систематически занимающихся национальными видами спорта, превысило 580 тысяч человек. А количество кружков по национальным видам спорта достигло 16 555.