Названа средняя зарплата воспитателя в РК

Директор департамента по дошкольному образованию Министерства просвещения Манара Адамова назвала среднюю зарплату воспитателей на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Она отметила, что зарплата педагогов детсадов зависит от стажа и категории.

«Средняя зарплата воспитателя дошкольного учреждения со стажем 5 лет и опытом модератора, 250-270 тыс. тенге. За последние два года дефицит кадров уменьшился в 2 раза. Тогда нехватка составляла 13 тыс., сегодня – 7 тыс. За это время шло повышение зарплаты», – сообщила спикер.

Также Манара Адамова ответила на вопрос об их квалификации.