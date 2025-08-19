Об этом стало известно на 40-й внеочередной сессии городского маслихата

Фото: Primeminister.kz

Руководитель Управления по развитию языков и архивного дела Астаны Сакен Есиркеп в ходе заседания доложил о том, что при выборе наименований депутаты учитывали международную практику, связанную с расположением городских станций и их близости к значимым объектам столицы, сообщает Kazpravda.kz

В итоге, они получили следующие названия:

Станция № 101 — Әуежай

Станция № 102 — Атамекен

Станция № 103 — Есіл

Станция № 104 — Мәңгілік ел

Станция № 105 — Астана Жұлдызы

Станция № 106 — Нұра

Станция № 107 — Университет

Станция № 108 — Ұлы Дала

Станция № 109 — Астана Арена

Станция № 110 — Жекпе-жек сарайы

Станция № 111 — Сығанақ

Станция № 112 — Бәйтерек

Станция № 113 — Министрліктер үйі

Станция № 114 — Ұлттық музей

Станция № 115 — Театр

Станция № 116 — Мыңжылдық аллеясы

Станция № 117 — Жібек жолы

Станция № 118 — Нұрлы жол

Напомним, тестовая эксплуатация LRT запланирована на сентябрь текущего года.

Также ранее стало известно, что рельсы проложили на основной линии LRT в Астане. Их общая протяжённость составляет 22,4 км.

Кроме того, на станции №101 провели успешные работы по подъёму первого состава лёгкого рельсового транспорта (LRT), состоящего из двух вагонов.