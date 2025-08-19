Об этом стало известно на 40-й внеочередной сессии городского маслихата
Руководитель Управления по развитию языков и архивного дела Астаны Сакен Есиркеп в ходе заседания доложил о том, что при выборе наименований депутаты учитывали международную практику, связанную с расположением городских станций и их близости к значимым объектам столицы, сообщает Kazpravda.kz
В итоге, они получили следующие названия:
Станция № 101 — Әуежай
Станция № 102 — Атамекен
Станция № 103 — Есіл
Станция № 104 — Мәңгілік ел
Станция № 105 — Астана Жұлдызы
Станция № 106 — Нұра
Станция № 107 — Университет
Станция № 108 — Ұлы Дала
Станция № 109 — Астана Арена
Станция № 110 — Жекпе-жек сарайы
Станция № 111 — Сығанақ
Станция № 112 — Бәйтерек
Станция № 113 — Министрліктер үйі
Станция № 114 — Ұлттық музей
Станция № 115 — Театр
Станция № 116 — Мыңжылдық аллеясы
Станция № 117 — Жібек жолы
Станция № 118 — Нұрлы жол
Напомним, тестовая эксплуатация LRT запланирована на сентябрь текущего года.
Также ранее стало известно, что рельсы проложили на основной линии LRT в Астане. Их общая протяжённость составляет 22,4 км.
Кроме того, на станции №101 провели успешные работы по подъёму первого состава лёгкого рельсового транспорта (LRT), состоящего из двух вагонов.