Названы города Казахстана с самым дорогим дизтопливом
576
Максимальные цены зафиксированы в Актобе, Кокшетау, Костанае, Усть-Каменогорске, Семее и Петропавловске. Там литр топлива в среднем стоит 260 тенге.
В Бюро национальной статистики АСПиР РК проинформировали, что в феврале средняя цена за 1 литр летнего дизельного топлива составила 241 тенге, сообщает Kazpravda.kz.
В региональном разрезе максимальные цены зафиксированы в шести городах страны: Актобе, Кокшетау, Костанай, Усть-Каменогорск, Семей и Петропавловск. Там литр топлива в среднем стоит 260 тенге.
В остальных регионах цена за литр летнего дизельного топлива варьируется от 230 до 240 тенге.
Отмечается, что средняя цена зимнего дизельного топлива в феврале составила 630 тенге за литр.