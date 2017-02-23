​Названы лучшие из лучших

Преподаватели, получившие награду, в течение последних пяти лет активно участвовали в научной и образовательной жизни страны: издавали учебники, монографии, научные статьи, учебные пособия на английском языке, проходили курсы повышения квалификации, руководили научно-исследовательской и творческой работой студентов, участвовали в зарубежных конференциях и обеспечивали нравственно-патриотическое и физическое воспитание обучающихся. Также они были награждены грантами, которые позволят их обладателям повысить научную квалификацию и дадут возможность пройти зарубежную стажировку в ведущих университетах мира. Больше трети преподавателей имеют педагогический стаж менее 15 лет. Это говорит о том, что в стране активно работает плеяда молодых наставников.
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Юлия Серёгина
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