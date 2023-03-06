Названы регионы Казахстана с повышенными рисками паводка

Анализ снимков со спутников NASA показал, что территория Казахстана покрыта снегом на 72%, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Фото: kazhydromet.kz

Ожидаемый объем стока весеннего половодья на равнинных реках Казахстана составлен по данным гидрометеорологических наблюдений и измерений по состоянию на 1 марта 2023 года.

Предварительная оценка паводкоопасных регионов дана на основе анализа величины выпавших осадков, запасов воды в снеге, показателей осеннего увлажнения почвы, глубины промерзания почвы, а также ледовых режимов рек.

"Регионы с повышенными рисками – Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская, Жетысуская области. Со средними рисками – Павлодарская, Атырауская и Улытауская области. С низкими рисками – Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская и Мангистауская области.

Объемы влагозапасов в Карагандинской (за исключением реки Нура), Улытауской, Акмолинской (за исключением реки Жабай), Актюбинской, Западно-Казахстанской и Атырауской областях ниже среднемноголетних значений на 13-44%; в Северо-Казахстанской и Костанайской областях – выше среднемноголетнего значения на 37 и 74% соответственно. В настоящее время процесс снегонакопления продолжается", – отметили в Казгидромете.

Показатели осеннего увлажнения почвы выше среднемноголетних значений в бассейнах рек Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей; ниже среднемноголетних значений – в бассейнах рек Карагандинской, Улытауской, Акмолинской и Актюбинской областей.

Глубина промерзания почвы выше прошлогодних показателей в среднем от 5 до 115 см в Улытауской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях; ниже прошлогодних показателей в среднем от 6 до 35 см – в Карагандинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях, дополнили в Казгидромете.

"По данным многолетних наблюдений, на метеостанциях в марте, апреле за сутки может выпасть месячная норма осадков, что может привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений", – предупредили здесь.

Согласно консультативному синоптическому прогнозу погоды, март 2023 года на большей части территории страны ожидается преимущественно теплым и осадочным.