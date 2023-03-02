Какой будет погода в марте в Казахстане

РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на март 2023 года, сообщает Kazpravda.kz .

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Март – первый месяц весны. Долгие морозы сменяются долгожданным весенним теплом, средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы 1°С на большей части территории Казахстана, около нормы – в северо-западной части страны.

Количество осадков в марте прогнозируется больше нормы на большей части республики, около нормы – в северо-западной половине и в юго-западной части Казахстана.

Март начнется с неустойчивого характера погоды. Циклон с районов Баренцева и Карского морей и связанные с ним атмосферные фронты обусловят выпадение осадков на большей части страны: осадки (дождь, мокрый снег), низовая метель прогнозируются в северной половине, в южной половине осадки пройдут в виде дождя, возможны грозы. В большинстве областей РК ожидаются гололедные явления, усиление ветра до 18-25 м/с. В первые дни марта лишь на юго-востоке страны сохранится теплая ясная погода.

В начале марта в северных регионах температура воздуха повысится ночью до 0,-5°С, днем -2+5°С, в южных – ночью до -3+10°С, днем +13+20°С. Лишь на западе, северо-западе Казахстана с холодным западным антициклоном ожидается небольшое понижение температуры воздуха ночью до -5-12°С, днем 0,-8°С.

3-4 марта понижение температурного фона прогнозируется и на остальной территории Казахстана:

- в северной половине ночью до -10-18°С, днем до -3-10°С;

- в южной половине ночью до 0,-8°С, днем до +5+13°С.

Во второй половине первой декады вновь по территории республики ожидается неустойчивый характер погоды, что будет связано с влиянием западных циклонов и выходом Южно-Каспийского циклона – осадки, преимущественно дождь, при существенном повышении дневных температур воздуха. В северной половине днем прогреется до -2+5°С, в южной половине – до +17+22°С. Очередное понижение температуры воздуха, связанное с западным антициклоном, прогнозируется в конце декады.

В начале второй декады на большей части РК с выносом теплых воздушных масс с районов Ирана ожидается теплая и малоосадочная погода. Температура воздуха повысится днем в северной половине до +3+10°С, в южной половине до +18+25°С.

Погода в марте непостоянна, что свойственно этому месяцу: оттепель нередко может сменяться морозными днями и могут разыграться по-настоящему зимние метели.

Согласно консультативному прогнозу на март при вторжении холодных арктических воздушных масс в отдельные дни во второй декады ожидается понижение температуры воздуха:

- в северных регионах ночью до -15-23°С, днем до -5-10°С;

- на западе, центре, востоке страны ночью до -13-18°С, днем до 0,-5°С;

- в южных и юго-восточных регионах ночью до -2-10°С, днем до 0,+5°С.

По-настоящему весенняя погода в республике ожидается в третьей декаде месяца: в южной половине страны температура воздуха постепенно будет повышаться днем до +15+25°С, северной половине днем воздух прогреется до +3+12°С.