Названы самые ожидаемые смартфоны 2019 года

Издание Business Insider назвало самые ожидаемые смартфоны 2019 года, передает Ria.ru.
Так, в список вошли Galaxy Fold и Note 10 от компании Samsung, Huawei Mate X, Motorola Razr, Google Pixel 3 Lite, OnePlus 7, а также новинки от Apple.
Samsung Galaxy Fold обладает складывающимся экраном, благодаря которому устройство может использоваться как обычный смартфон и планшет. Стоимость гаджета – около двух тысяч долларов.
Business Insider Intelligence
Также отмечены характеристики Samsung Galaxy Note 10: эта линейка отличается увеличенным по сравнению с серией Galaxy S экраном, а также наличием стилуса. По традиции, презентация новинки состоится в конце лета.
The Samsung Galaxy Note 9. YouTube/MKBHD
Китайский смартфон Huawei Mate X, как и Samsung Galaxy Fold, имеет складывающийся экран. Ожидается, что Mate X будет стоить примерно 2,6 тысячи долларов, а его производство начнется в середине года.
Reuters
Motorola Razr, популярная в начале 2000-х модель, может обрести новую жизнь в модернизированном формате, пишет Business Insider: у новинки также будет складывающийся экран. Цена смартфона – около полутора тысяч долларов.
Motorola Razr. Jeff Roberson/AP
Google Pixel 3 Lite – бюджетная версия флагманского Pixel 3, при этом стоить новый гаджет будет меньше, чем iPhone XR, который продается по цене в 749 долларов.
The Google Pixel 3. Hollis Johnson/Business Insider
Между тем Смартфон OnePlus 7 может стать продолжением модели OnePlus 6T, которую Business Insider назвал одной из лучших в 2018 году. Новый гаджет будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 855.
The OnePlus 6T. Antonio VIllas-Boas/Business Insider
В списке оказалась и продукция Apple. В этом году американская корпорация планирует выпустить три новых iPhone в качестве преемников iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.