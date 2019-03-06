Названы самые ожидаемые смартфоны 2019 года

Motorola Razr, популярная в начале 2000-х модель, может обрести новую жизнь в модернизированном формате, пишет Business Insider: у новинки также будет складывающийся экран. Цена смартфона – около полутора тысяч долларов.Motorola Razr. Jeff Roberson/APGoogle Pixel 3 Lite – бюджетная версия флагманского Pixel 3, при этом стоить новый гаджет будет меньше, чем iPhone XR, который продается по цене в 749 долларов.The Google Pixel 3. Hollis Johnson/Business Insider