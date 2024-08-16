Названы самые востребованные медицинские специальности в Казахстане

Здравоохранение
109
Дана Аменова
корреспондент

За последние три года уменьшается дефицит врачей в городах и селах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав 

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, в 2023 году дефицит врачей в госсекторе составлял более 4 800 штатных единиц. Из них в городе порядка 3 700, в селе – 1 100.

Такие данные на пресс-конференции в СЦК привел первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев.

«Мы видим также, что дефицит врачей идет на уменьшение. В сравнении с 2022 годом дефицит снизился на 23%, в городе снижение на 24%, на селе - снижение на 21%. Если считать по незанятым должностям, то в нашей системе здравоохранения не хватает порядка 4 800 средних медицинских работников, это меньше показателя на конец 2022 года на 27 %», – сказал спикер.

В ТОП-5 наиболее востребованных медицинских специальностей, по его словам, сегодня входят терапевты, радиологи, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, акушеры-гинекологи.

Минздрав инициирует разработку цифровой платформы резидентуры, где в целом будет осуществляться весь процесс координации, начиная с момента поступления до распределения, с учетом дефицита и потребности в медицинских кадрах. 

#медицина #Минздрав #врачи #специальности

Популярное

Все
Известному футболисту «Кайрата» Эдуарду Сону исполняется 60 лет
Дело жизни имама Абдыкадыра-кари
Последний дозор младшего сержанта Батрканова
Чемпионом Азии и Океании по авиамодельному спорту в классе свободнолетающих моделей стал специалист Президентского центра астанинец Сергей Астрелин
Известный актер Тулепберген Байсакалов попробовал себя в амплуа режиссера
«Любовь к трем апельсинам»: пока люди не утратили способности дружить и любить, злая магия остается бессильной
Наш соотечественник кинооператор Еркинбек Птыралиев стал членом жюри Американской киноакадемии для Оскара-2025
За созданием спектаклей стоит большой труд целой команды профессионалов, где каждый выполняет важную и ответственную миссию
Говорить на казахском модно
Общение помогает учебе. Это лучшая форма изучения языка, уверена Эмма Попеску
Как можно эффективно и увлекательно изучать государственный язык?
Используя квадрокоптеры и другие современные технические средства, пограничники бдительно охраняют священные рубежи Родины
Наказание – хорошо, а воспитание – важнее
Сарань готовится праздновать 70-летие
Касым-Жомарт Токаев поздравил Шахбаза Шарифа с Днем независимости
А у нас на пляже чисто! А у вас?
Бектенов поручил держать ход уборочной кампании на особом контроле
Глава государства отправил поздравительную телеграмму президенту Индии
Альберто Беттиоль будет выступать за Astana Qazaqstan Team
«Защемит сердце, и вновь походы вспомним мы…»
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Новейшей истории Абайской швейной фабрики исполнилось пять лет
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Появится парк на «Колесных рядах»
Интеграция отвечает общим целям
Более 30 лет Япония является другом Центральной Азии и Казахстана
ВИК: в столице прошел республиканский челлендж «Традиции верховой езды»
Современные атомные станции надежны и безопасны
«Аварийное ведро», или Надо просто подождать?
Японец Тецуро Ахико после освобождения из Карлага связал свою жизнь с шахтерским краем
В Иране казнили 29 человек за один день – правозащитники
Необходимо выступать единым фронтом
Казахстанцы стали гораздо чаще переезжать внутри страны
У казахских конных палуанов мало равных соперников
Токаев наградил лучших строителей Казахстана
Крушение авиалайнера в Бразилии: погибли все на борту
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Стал уютным заброшенный пляж
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Растет картофель для столицы

Читайте также

Как будут бороться с нехваткой лекарств в медучреждениях, р…
Выявлены ли случаи оспы обезьян в Казахстане
Первый пациент с оспой обезьян зарегистрирован в Швеции
Процедуру подготовки к плановой госпитализации упростили в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]