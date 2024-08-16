Названы самые востребованные медицинские специальности в Казахстане

За последние три года уменьшается дефицит врачей в городах и селах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, в 2023 году дефицит врачей в госсекторе составлял более 4 800 штатных единиц. Из них в городе порядка 3 700, в селе – 1 100.

Такие данные на пресс-конференции в СЦК привел первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев.

«Мы видим также, что дефицит врачей идет на уменьшение. В сравнении с 2022 годом дефицит снизился на 23%, в городе снижение на 24%, на селе - снижение на 21%. Если считать по незанятым должностям, то в нашей системе здравоохранения не хватает порядка 4 800 средних медицинских работников, это меньше показателя на конец 2022 года на 27 %», – сказал спикер.

В ТОП-5 наиболее востребованных медицинских специальностей, по его словам, сегодня входят терапевты, радиологи, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, акушеры-гинекологи.

Минздрав инициирует разработку цифровой платформы резидентуры, где в целом будет осуществляться весь процесс координации, начиная с момента поступления до распределения, с учетом дефицита и потребности в медицинских кадрах.