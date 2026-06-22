Названы сроки приема документов в колледжи

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане с 25 июня начнется прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

По данным ведомства, на 2026–2027 учебный год по государственному образовательному заказу для колледжей выделено 140 тысяч мест. Абитуриенты могут подать документы через портал eGov.kz или в электронном формате при обращении в колледж.

Государственный образовательный заказ увеличен по техническим специальностям.

Для поступающих на специальности среднего звена и прикладной бакалавриат конкурс проводится на основе среднего балла аттестата по обязательным и профильным предметам.

Выпускники, желающие получить рабочую квалификацию, принимаются в колледжи по итогам собеседования.

Для поступающих на педагогические специальности проводится эссе или диктант, для поступающих на медицинские и творческие специальности проводятся специальные и (или) творческие экзамены.

«Сроки приема документов: по рабочим квалификациям, с 25 июня по 27 августа; по специальностям среднего звена, на базе 9 и 11 классов, с 25 июня по 22 августа; по творческим специальностям, с 25 июня по 20 июля; по педагогическим специальностям, на базе 9 и 11 классов, а также на базе технического и профессионального, послесреднего образования, с 25 июня по 10 августа; по медицинским специальностям, на базе 9 классов, с 25 июня по 10 августа, на базе 11 классов и технического и профессионального, послесреднего образования, с 25 июня по 15 августа; по вечерней форме обучения, с 25 июня по 20 сентября», – говорится в публикации.

Там же добавили, что при приеме в колледжи предусмотрена квота в соответствии с приказом министра просвещения РК от 15 августа 2023 года №261. С полным текстом приказа можно ознакомиться в информационно-правовой системе «Әділет».