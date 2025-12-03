Международная организация World Boxing опубликовала обновлённый рейтинг женщин-боксёров по итогам 2025 года, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Фото: пресс-служба НОК РК

По информации пресс-службы КФБ, капитан женской сборной Казахстана и самая титулованная боксерша страны Назым Кызайбай потеряла лидерство в категории до 48 кг.

По итогам 2025 года лидирующие позиции в женском боксе World Boxing занимают:

до 65 кг — Аида Абикеева (1 575 очков);

до 70 кг — Наталья Богданова (1 650 очков).

В других дивизионах казахстанки расположились следующим образом:

до 48 кг — Назым Кызайбай (2-е место);

до 51 кг — Алуа Балкибекова (2-е место);

до 57 кг — Карина Ибрагимова (11-е место);

до 60 кг — Виктория Графеева (3-е место);

до 75 кг — Надежда Рябец (13-е место);

до 80 кг — Гульсая Ержан (6-е место);

свыше 80 кг — Ельдана Талипова (3-е место).