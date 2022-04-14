"Не будет ни процветать, ни служить в таком виде": Илон Маск предложил купить Twitter

Предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск предложил выкупить акции Twitter за $41 млрд ($54,2 за акцию). На фоне этой новости акции компании поднялись на 12%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Iz.ru.

«С тех пор, как я инвестировал в компанию, я понял, что она не будет ни процветать, ни служить этому общественному императиву в его нынешнем виде. Twitter необходимо преобразовать в частную компанию», — сказал Маск в письме председателю Twitter Брету Тейлору.

Предприниматель заявил, что это его лучшее и последнее предложение, и, если оно не будет принято, он пересмотрит позицию акционера.

В руководстве соцсети хотели, чтобы Маск согласился на место в совете директоров. Так, его могли бы ограничить максимальным пакетом акций в 14,9%. Однако предприниматель отказался.