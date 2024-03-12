Не будут платить – отключим газ!

Общество
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Асет Калымов, Алматинская область

Из-за растущей задолженности жильцов за коммунальные услуги газовый монополист на день приостановил подачу голубого топлива.

рисунок Николая Веревочкина

Без отопления и горячей воды на днях остался многоквартирный жилой комплекс «Асыл Арман», что в поселке Иргели Карасайского района. Этот огромный ЖК состоит из 72 девятиэтажных домов, построенных в 2014 году в рамках госпрограммы «Доступное жилье». Сегодня в нем проживают около 25 тыс. человек.

Ранее мы уже рассказывали о многочисленных коммунальных и бытовых проблемах данного жилого комплекса. На сей раз, как выяснилось, газоснабжающее предприятие ТОО «Тауекел-Н-Алгабас» отключило подачу голубого топлива в котельную, которую обслуживает ТОО «АлатауКомСервис», управляющая компания ЖК. Свое решение газовый монополист мотивировал большой задолженностью абонентов, составившей 47,5 млн тенге.

Как только батареи остыли, жильцы сразу подняли шум, нап­равив ряд жалоб в акиматы района и области, прокуратуру и Антикоррупционную службу. Как отметили местные активисты, в течение отопительного сезона подобные меры наказания в отношении пот­ребителей коммунальных услуг запрещены. Поздним вечером того же дня по результатам переговоров между чиновниками и предпринимателями подачу газа в котельную возобновили.

В общем, проблема решилась, но у большинства жильцов остались вопросы к газовикам. Почему из-за недобросовестных соседей-долж­ников должны страдать семьи, исправно оплачивающие свои коммунальные счета?

Причем отключение света и воды в ЖК «Асыл Арман» происходит далеко не первый раз и уже стало традиционной карательной мерой, применяемой монополистами. Вместо того чтобы решить вопрос задолженности жильцов путем переговоров либо в судебном порядке, поставщики коммунальных услуг создают излишнее социальное напряжение.

Помимо прочего, в бюджетном «человейнике», как называют свой ЖК асылармановцы, отсутствуют школа, больница. Детям приходится учиться в три смены в соседнем селе Кемертоган, а чтобы попасть на прием к врачу, нужно ехать в райцентр Каскелен.

#газ #ЖКХ #отключение #отопление #коммунальные услуги #задолженность #ЖК Асыл Арман

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