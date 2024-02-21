Не доехать в село, не дойти…

У Акзили Нурхасановой самые теплые воспоминания о местах, где родилась и выросла. Приграничное село Кокуй Хобдинского района буквально в нескольких километрах от государственной границы с Российской Федерацией. Природа щедро одарила окрестную природу, что и дало название населенному пункту (в переводе «көк үй» значит «зеленый дом»). Ностальгия потянула ее в отчий край. Приехав на малую родину в 2022 году, испытала всю гамму чувств: от радости встречи с теми, с кем давно не виделась, до разочарования от заброшенности, сиротливого вида опустевших домов. Тогда и возникло решение вернуться сюда навсегда.

На семейном совете дети согласились за 300 тыс. тенге выкупить родительский дом. Лето вместе с сыном посвятили его восстановлению, но на зиму пришлось вернуться в Актобе – сил и времени не хватило на обширный ремонт. В прошлом году заветная мечта исполнилась. Обживая новое-старое место, Акзиля все больше вникает в местные реалии, проблемы односельчан.

– Я уехала из этих мест 40 лет назад, потому что вышла замуж. Сейчас сын и дочь стали самостоятельными, подрастают внуки. Последние 25 лет работала начальником городского отделения «Казпочты», оттуда вышла на заслуженный отдых. У меня появилась возможность заняться собственными делами, – делится Акзиля.

Прежде село называлось Зеленый Дол, с обретением независимости ему вернули историческое название. Оказалось, изменилась не только топонимика. Когда-то процветавшая центральная усадьба совхоза «15 лет Казахской ССР» сейчас переживает большой упадок.

– Закрылась школа, в которой я училась в старших классах. Двух­этажное типовое здание, сданное в эксплуатацию в 1976-м, пустует с 2019 года, хотя в селе на тот момент было 11 учеников начальных классов. Сейчас они занимаются в соседнем селе Жиренкопа. Точно так и с детским садом. Непонятно, что произошло с добротным зданием клуба. Сельчане говорят, что его продали за сумму, которая в два раза меньше той, за которую я выкупила дом родителей. Теперь клуб размещается в административном помещении, – перечисляет она местные проблемы.

К наиболее значимым относится транспортная. Приграничное село находится в 250 км от областного центра и в 120 км от районного, самое отдаленное в районе. С января прошлого года автобусы сюда не ходят. Акзиля показывает ответ областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, из которого следует, что в связи с окончанием срока действия договора с ИП «Умаргалиев» движение рейсовых автобусов по маршруту Кобда – Жиренкопа – Кокуй приостановлено. На два объявления акимата района по сообщению Кобда – Кокуй потенциальные поставщики не проя­вили интерес. Однако ведутся переговоры с несколькими компаниями, оказывающими услуги по перевозке пассажиров. Для привлечения большего круга партнеров объявления рассылаются в социальных сетях. Как временный выход из ситуации руководство района предоставило «Ниву», но толку от видавшего виды автомобиля практически нет. Он нуждается в хорошем ремонте, что и будет сделано.

Местное население вынуждено уповать теперь только на такси. И тут припоминается случай, когда человеку нужно было срочно ехать на похороны матери в Актобе. Он готов был заплатить таксистам 30 тыс. тенге, а они запросили 50 тыс., еще и подшучивали по таксе в сельском чате...

Отсутствие транспорта сказы­вается на многих запросах. В первую очередь как доставлять продукты, ведь в селе нет магазина. Приходится выезжать за солью, спичками, хлебом и всем остальным необходимым для нормальной жизни. Выручить согласилась одна из предпринимательниц, с недавних пор она отправляет автолавку из Жиренкопы в Кокуй, расстояние между центрами сельских округов 25 км.

Для решения всех этих злободневных вопросов в прошлом году пригласили депутата районного маслихата, но люди не смогли припомнить его имя, и пришлось звонить в районный маслихат. Тот не сразу откликнулся, смог приехать только через пару месяцев.

– Некоторые подробности о буднях родного села я знала и раньше, так как земляки, приезжая в город, частенько останавливались в моей квартире. Она стала своеобразным постоялым двором для них, какие действовали в пору, когда гостиницы были не всем доступны. Кстати, о насущных заботах мы рассказали предыдущему акиму области, записавшись к нему на прием. Выслушав нас, он предложил моему сыну Айтугану купить автобус, открыть магазин и тем самым взять решение проблемы на себя. Еще подсказал включиться в программу «Ауыл аманаты», – продолжает моя собеседница.

На днях в Сугалинском сельском округе, к которому относится Кокуй, впервые прошли выборы акима. Вмес­то прежнего из трех предложенных кандидатур избран 34-летний Арман Изимгалиев, представляющий партию «Amanat». До выборов он работал главным специалистом в аппарате акима данного округа. Есть надежда, что все, о чем переживают Акзиля и остальные жители села, постепенно разрешится, ведь в своей предвыборной программе он говорит о повышении благосостояния жителей сельского округа.

На территории округа расположены три поселка: Кокуй, Сугалы и Когалы. Всего здесь находится 100 дворов. Общая площадь 58,8 тыс. га, участки сельскохозяйственного назначения занимают 12,2 га. Местные жители рады дарам родной земли, живут в основном за счет того, что дает природа. Собирают грибы, ягоды, ловят рыбу, выращивают овощи, фрукты, разводят домашнюю живность. «Ни вблизи, ни вдали я не знаю земли, которая так кормит», – шутят кокуйцы, хвастаясь урожаем. Вот и Акзиля на первых порах взяла десять овец, благополучно пережила первый окот. Когда внуки нашли в курятнике яйца – радости не было предела.

Своими достижениями, видами окрестностей делится она в чатах – к примеру, с одноклассниками, призывая их вернуться домой. При всех трудностях есть те, кто откликается. Один из них живет сейчас в Астане, но намерен разводить в родных местах маралов. Для этого получил земельный участок и уже огородил его. Вернулся и прежний сосед, отстроил крепкий дом, благоустроил замечательно двор. Пробурил скважину, обновил электрические провода. Значит, интерес есть. Если будут налаживаться коммуникации, село вновь оживет, получит второе дыхание.

«Википедия» напоминает: в 1999 году в селе проживало 693 человека. По данным переписи 2009 года – 513. В настоящее время в Кокуе 48 дворов, где проживают 153 человека. В том числе экономически активных – 113 граждан, пенсионеров – 17, инвалидов – 11, восемь школьников, четыре малыша. В пилотном проекте «Ауыл аманаты» в прошлом году приняли участие четыре человека, они в общей сложности получили кредит в 11,8 млн тенге, разводят гусей, уток, кур. Наблюдая за ними, стали задумываться о самозанятости и односельчане.

Избранный в прошлом году аким района Изглик Тынымгереев в ходе встречи с населением отдаленных аулов сообщил о разработке проект­но-сметной документации по строи­тельству газовой магистрали в нап­равлении Кобда – Кокуй. Касательно автомобильного подъезда к селу в ближайшее время будет объявлен конкурс на разработку технической документации, которая должна быть готова до конца года.

Возможно, с подобных шагов и нач­нутся позитивные изменения в приграничном селе. И местное население обретет надежду, что о них в центре не забыли, их проблемы важны. Свою лепту в возрождение села могли бы внести выходцы Хобдинского района и конкретно Сугалинского сельского округа, вспомнить о малой родине, ведь, объединив усилия, легче добиться успеха.