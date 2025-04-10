А все потому, что их приравняли к крупным торговым предприятиям, и применили к ним пресловутый повышающий коэффициент. В итоге счета за воду, свет и отопление стали настолько разорительными, что многие из ИП-шников теперь вынуждены покрывать свои операционные расходы с помощью… кредитов.

В этой связи субъекты малого торгового бизнеса, которых в Костанае насчитывается около полутора тысяч, просят выделить их в отдельную группу потребителей. Причем сами тарифы за коммунальные услуги предпринимателей устраивают, а вот применяемые коэффициенты, говорят они, никак не соизмеримы с доходами их небольших торговых точек.

– Нас приравняли к огромным коммерческим предприятиям. В январе мне пришел счет за отоп­ление в 250 тысяч тенге за торговую площадь в 70 «квадратов». Ну откуда у нас такие обороты, чтобы больше полумиллиона ежемесячно платить за коммуналку?! Что я должна продавать в своем магазине, чтобы пользоваться водой, светом и теплом? Мы же продуктовая торговая точка, у нас доходы небольшие. Нам нужно как-то выживать и развиваться. Многие вынуждены были влезть в долги, набрали кредитов. Ну это же смешно, – высказалась хозяйка магазина у дома Ольга Ким.

Владельцы костанайских магазинов у дома просят местную исполнительную власть пересмотреть тарифную политику. Сейчас они проходят по категории «юридические лица», а значит, платят за воду, свет и отопление вдвое больше, чем физлица, хотя пользуются одним и тем же водопроводом, теплосетями и линиями электропередачи.

– Мы разделяем озабоченность государства о положении социально незащищенных слоев населения и торгуем социально значимыми продуктами по ценам зачастую даже ниже установленного порога наценки в 15 процентов. Добавляем «своих» всего 10 процентов. В частности, речь идет о хлебе и молоке. Вот допустим, чтобы сохранить свежим молоко, нужен холодильник, который потребляет электричество. За девять лет тариф на свет повышался несколько раз, а наценка на социальные продукты все это время оставалась неизменной. Если же учесть еще и дополнительные расходы, то молоком мы торгуем больше себе в минус, – обрисовала проблему владелица магазина у дома Сара Сакитбаева.

Костанайские коммунальщики разделяют «боль» мелкого бизнеса, но, как говорится, помочь ничем не могут. Многие из них и сами находятся на грани выживания, и повышение тарифов для них – единственный доход.

– Энергокомпания ТОО «Эпк-forfait» является частной, у нас нет финансовой поддержки от государства – ни дотаций, ни субсидий. Мы постоянно работаем в убыток, все время находимся в кредитах и долгах. Допустим, сейчас покупаем электроэнергию по 25 тенге у единого закупщика, а тем временем в тарифе у нас заложено всего 16 тенге. Конечно, потом мы нагоняем это все, нам дают возможность вернуть недополученный доход с помощью тарифа, но мы многие годы работаем в таком режиме. Поэ­тому у меня сейчас 200 вакансий монтеров, – посетовал директор предприятия Дидар Аманжулов.

Руководство Департамента по регулированию естественных монополий по Костанайской области поясняет: «аховое» положение коммунальщиков спровоцировала так называемая «тарифная тишина», которая действовала в стране до 2022 года. Сдерживание тарифов и привело к катастрофической изношенности инженерной инфра­структуры, а также критической нехватке профессиональных кадров.

– Если бы ранее понемногу повышали тарифы, то такого резкого их роста, как в 2023–2024 годах, не было бы. Ведь сегодня мы закладываем в тариф деньги и на реконструкцию сетей, и на повышение зарпла­ты работникам коммунальных предприятий, чтобы хоть как-то выровнять ситуацию, – рассказал заместитель руководителя ДКРЕМ по Костанайской области Илияс Елемисов.

И все же подобный расклад никак не успокаивает владельцев магазинов у дома. Сегодня многие заявляют о готовности вообще отказаться от некоторых видов коммунальных услуг, в частности, от отопления и вывоза ТБО, вот только такой возможности у них нет. Ведь одно из условий при получении, к примеру, лицензии на торговлю алкоголем – наличие договоров со всеми упомянутыми выше коммунальными службами.

– Большинство предпринимателей сдает тару предприятиям, которые заготавливают макулатуру. Выручаем за это по две-три тысячи тенге, не больше. При этом еще платим ТОО «Тазалык-2012» за вывоз твердых бытовых отходов от 20 до 50 тысяч тенге. Вы понимаете? Мы оплачиваем услугу, которую нам фактически не оказывают. И прошу заметить, что предприниматели не допускают долгов. В отличие от населения, которое имеет огромные задолженности, мы платим регулярно и стабильно, – подчеркнула Сара Сакитбаева.

У коммунальщиков тоже «своя правда». Надо отметить, что до недавнего времени дела у компании, вывозящей мусор, были немногим лучше, чем у энергетиков. Немного подправить положение получилось за счет недавнего повышения тарифа, который, к слову, не менялся на протяжении четырех лет.

– Мы живем только за счет тарифа и так же несем расходы, покупаем дизтопливо, запчасти. Чтобы привести свою инфраструктуру в порядок, нам нужна новая техника, которая тоже стоит недешево. В прошлом году приобрели четыре единицы спецтехники, установили 500 евроконтейнеров. Чтобы город был чистым и уютным, наше предприятие должно развиваться. Для этого нам и нужен тариф, который приносил бы нам хоть какую-то прибыль, – отметил директор ТОО «Тазалык-2012» Радик­ Искалиев.

Владельцы магазинов у дома, между тем, уверены: если государство пойдет им навстречу и выделит в отдельную группу, сильно по карману коммунальщиков это не ударит. Ведь представителей продовольственного торгового бизнеса в Костанае не так уж и много. А вот эффект от их деятельности очень значим не только для бюджета, но и для граждан, в особенности тех, кто относится к социально уязвимым слоям населения.