Статистика в разрезе региона

Под председательством акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая с участием акимов городов и районов, представителей коммунальных служб и специалистов водоснабжающих предприятий состоялось расширенное совещание, посвященное вопросам водоснабжения. Мероприятие транслировалось в прямом эфире, что подчеркнуло его значимость для региона, где дефицит водных ресурсов ощущается исторически, особенно с наступ­лением жаркого времени года.

Как было озвучено в ходе прямого телеэфира, для полного обеспечения населения региона питьевой водой необходимо получать ее в объеме 211 тыс. кубометров в сутки. Ежесуточные же возможности местных водных источников составляют на сегодняшний день 188 тыс. кубов. При этом фактическое потребление пока не превышает 147 тыс. кубометров.

Но это именно – «пока»: с наступлением лета ожидается рост нагрузки, прогнозируемый ежесуточный дефицит может достичь 23 тыс. кубометров. При этом в зоне особого внимания находится Актау, где сосредоточена значительная часть населения области. Город снабжают водой три специализированных предприятия: ТОО «МАЭК», Актау­ский опреснительный завод и завод «Каспий». Суммарно они производят от 60 тыс. до 65 тыс. кубометров живительной влаги в день.

По словам акима города Абилкаира Байпакова, для превентивного решения проблемы запланировано осуществление масштабных инфраструктурных проектов. Среди них – расширение мощностей опреснительного завода «Каспий», где уже завершен второй этап модернизации, увеличивший ежесуточные объемы до 60 тыс. «кубов». На третьем этапе показатель намечено довести до 100 тыс. кубометров. Ожидается, что проектно-сметная документация будет готова в текущем году, а строительно-монтажные работы начнутся до конца 2025-го.

Параллельно с этим на базе ТОО «МАЭК» до конца 2026 года планируется запуск станции обратного осмоса производительностью 24 тыс. кубов в сутки. Таким образом, в ближайшие годы у Актау есть шанс серьезно снизить риск увеличения дефицита водных ресурсов.

Гидроресурсы перераспределят

Как было доложено в ходе совещания, в Актау уже ведется поэтапная модернизация сетей водоснабжения и канализации. Первый этап включает 18 проектов. Обновлению подлежат 42,59 км водопроводных и 16,8 км канализационных сетей, а также пять канализационных насосных станций. Строительно-монтажные работы по девяти объектам завершены на 90%.

Общая протяженность сетей водоснабжения в Мангистау составляет почти 3 800 км, из них опасно изношенными признана треть – более 1 160 км. В городах этот показатель превышает 70%. После осуществления всех заявленных проектов общий уровень изношенности снизится с 83 до 72%.

Как сообщил руководитель управления водных ресурсов и ирригации области Сериккали Канапин, в регионе идет планомерное строительство новых опрес­нительных заводов. В Форт-Шевченко завершен монтаж установки мощностью 5 тыс. кубометров. Пусковые работы уже начались, ввод объекта в эксплуа­тацию намечен до конца июня.

В Кендерли на территории туристической зоны полностью завершены работы на опреснительном заводе производительностью 50 тыс. кубов воды в сутки. На данный момент проводится пуско-наладка оборудования. Объект будет официально введен в строй до конца мая. Однако, чтобы выйти на полную мощность, предприятию потребуется несколько месяцев.

После его ввода в эксплуатацию предстоит перераспределить гидроресурсы: 25 тыс. кубов воды, поступающих по магистральному водоводу Астрахань – Мангышлак, будут направлены в районы области – Бейнеуский, Мангистау­ский, Каракиянский, Мунайлинский, а также в Актау.

Отдельного внимания заслуживает проект в селе Курык. Частный инвестор ТОО «Алека» строит здесь опреснительную установку на 10 тыс. кубов. Ее ввод намечен на июль. Завод полностью покроет потребности села и прибрежной территории.

Аким области Нурдаулет Килыбай подчеркнул, что стабильность водоснабжения – приоритет для местной власти.

– Летний период – всегда испытание для систем водоснабжения. Но для нас важно, чтобы каждый житель области получал воду своевременно и бесперебойно. Необходимо не только завершить строительство объектов, но и обеспечить их полную готовность к работе, – отметил глава региона.

Стратегия на будущее

Комплексная работа по ликвидации дефицита воды не ограничивается текущим сезоном. Власти Мангистауской области выстраивают стратегию устойчивого водоснабжения на годы вперед. Это предусматривает модернизацию инфраструктуры, строительство новых объектов, привлечение инвестиций и внедрение новых технологий.

В условиях климатических вызовов, ограниченных природных ресурсов и растущей нагрузки на системы жизнеобеспечения Мангистау пытается стать примером региона, который успешно ищет и находит устойчивые решения. Питьевая вода – не только жизненно важный ресурс, но и вопрос социальной стабильности, здоровья, качества жизни. И в Мангистау это теперь, кажется, начали понимать.

Напомним: на протяжении многих лет модернизация и строительство новых опреснительных установок откладывались, в результате летом жители Актау стабильно сталкивались с дефицитом воды. Особенно это касалось верхних этажей зданий – выше шестого вода практически не доходила. В 2023 и 2024 годах ситуация усугубилась настолько, что горожанам приходилось жить по графику – подача воды осуществлялась по часам, а в определенные дни город полностью отключался от водоснабжения.

Остается надеяться, что реа­лизуемые сегодня проекты станут прочной основой для системного решения наболевшей проблемы.