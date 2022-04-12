Необычная достопримечательность есть в городе Байконыре. Это камень.

Одни называют его «камнем любви», другие – «камнем семьи», третьи просто – «камнем для битья». Этот булыжник ступенчатой формы с нарисованным на нем сердцем и стихотворной надписью установлен возле знаменитой на весь мир композиции «Невесомость» на въезде в Байконыр со стороны поселка Акай.

Надпись на нем гласит: «Волшебный день – теперь вы вместе! И чтоб проблемы все решить в семейном вашем королевстве, шампанского бутылку здесь разбить!» Именно разбить бутылку игристого вина.

А история появления «камня семьи» – так правильно, как пояснили в администрации Байконыра, называть его – связана со старой городской традицией. Много лет подряд, расписавшись в ЗАГСе, местные молодожены приезжали к композиции «Невесомость», чтобы кинуть в нее запечатанную бутылку шампанского. Причем новоиспеченные жены и мужья старались сделать это как можно сильнее, чтобы бутылка разлетелась на мелкие осколки. Бытовало поверье: чем больше осколков, тем больше радостей и хороших новостей будет в жизни только что созданной семьи.

– Конечно, это немного странная традиция, я бы сказал, «хулиганистая», но она была просто непреложной на протяжении десятков лет, – рассказывает житель Байконыра Максим Тарасов. – И композиция «Невесомость» все время была в окружении стеклянных осколков от бутылок, а ведь сюда приезжают ежегодно тысячи туристов и видят неприглядное, согласитесь, зрелище – стеклянный мусор. К тому же битье бутылок о достопримечательности города – это и правонарушение, согласно соответствующим статьям закона. Молодоженам с их шампанским можно вменить и хулиганство, и вандализм, если скульптурная композиция пострадала, и нарушение чистоты и порядка.

Тогда руководством города было принято решение установить возле композиции «Невесомость» так называемый «камень семьи». Были созданы десятки эскизов. Из предложенных городским Дворцом культуры и Детской художественной школой вариантов был утвержден эскиз руководителя студии живописи и декора «Мечта» ГДК Милы Латынцевой. Все оказалось простым в исполнении, и теперь молодожены Байконыра бьют бутылки о «камень семьи».

– Это же лучше, чем швырять шампанское в «Невесомость», – смеется жительница города Марина Ким. – О спе­циальный объект ты разобьешь бутылку наверняка. За хулиганство тебя при этом точно не накажут – и традиция соблюдена.