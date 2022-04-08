Колонка обозревателей
Не плюй соседу в колодец
Асель Муканова

На риторический вопрос Земфиры «Хочешь, я убью соседей, что мешают спать?» иногда так и хочется крикнуть: «Да!»

Жизнь в многоэтажке, конечно же, имеет свои плюсы: за хозяйством худо-бедно следит ОСИ или КСК, есть центральное отопление и горячая вода, зимой не нужно чистить снег во дворе, да и купить квартиру гораздо проще, чем частный дом.

Но наряду с этим есть и минусы, и главный из них – это необходимость уживаться с соседями. По большому счету с ними можно вообще не общаться или контактировать по необходимости. Но как минимум слышать то, что происходит за стенами вашей квартиры, хочешь – не хочешь, а придется.

Звукоизоляция – слабое место прак­тически каждой новостройки. Да и старые панельные, даже кирпичные дома ничуть не лучше. Когда заходит об этом разговор, каждый может рассказать душераздирающие истории о своих безалаберных соседях.

А мне за рассказами далеко ходить не надо, сама уже несколько лет маюсь, и шумные сожители по подъезду стали для меня настоящей проблемой. При этом я не придираюсь и вполне себе миролюбивый человек. Но терпеть по ночам безобразия становится все сложнее.

Раньше этажом выше проживала неблагополучная семейка, глава которой по выходным «развлекался» распитием спиртного и побоями жены. На следующий день мы становились свидетелями его «отходняков», причем это реально были истошные стоны, и того, как его «пилила» обиженная супруга.

Когда они съехали, я думала,
счастью моему не будет предела. Но, как и водится, продлилось оно недолго. В квартиру заселилась молодая семья с двумя маленькими детьми. И тут уже начался ежедневный кошмар.

Шуметь по закону запрещается с 22 часов до 7 утра. Я по-человечески могу понять и простить вечерние шалости даже до полуночи, хотя и это уже поздно. Но когда соседи регулярно галдят и в час, и в два ночи, это доведет любого.

Сначала я мирно вела переписку с мамой непосед, приводила доводы о том, что правильный режим пойдет детям только на пользу, и лишь с 23 до 1 часа вырабатывается гормон роста. Пыталась давить на жалость, объясняла, что моему ребенку утром в школу, а мне – на работу.

Потом, доведенная до отчаяния, я стучала по батареям, превозмогая собственный стыд. Мешали они, а совестно было почему-то мне!

Попытка обратиться к участковому тоже ни к чему не привела. После разговора с нарушителями тишины он мне мило улыбнулся со словами «Ну это же дети». И посоветовал, если уж совсем прижмет, написать заявление, хотя честно признался, что это мало поможет.

Однажды в порыве гнева я написала большое аргументированное сообщение в домовом чате, на которое получила неожиданно живой отклик: другие тоже начали жаловаться на особо шумных соседей. Вместе мы вроде бы пришли к замечательному заключению, что все должны учитывать столь хорошую слышимость, уважать друг друга, быть терпимее и добрее. Но той же ночью все повторилось.

На днях после очередной бессонной ночи в чат ушло еще одно сообщение. Просто я заранее предупредила, что в ответ на хамство буду принимать меры.

Запрещенными после полуночи, как мне кажется – обоснованно, я считаю бег и топот детей, сопровождаемый плачем или громким смехом, гулянки взрослых и даже включенную в это время стиральную машинку, грохот от которой разносится в тишине.

Так вот, после каждого такого «веселого» вечерочка по утрам, а встаю я рано, планирую включать композиции группы Nirvana на всю катушку. Делать мне этого очень не хочется, я даже днем стараюсь сильно не шуметь или хотя бы делать это недолго. Но, может, хоть так удастся достучаться до тех, кому плевать на других.

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