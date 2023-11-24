Не по школьной программе

Конечно, речь не о том, чтобы учиться читать в буквальном смысле, скорее – читать и понимать книги, художественную литературу. А еще – найти единомышленников и даже собрать свое сообщество.

Эльвина Юскаева родилась в Узбекистане, но выросла в Павлодарской области. Жила и училась на станции Майкаин – ее родители железнодорожники, после школы поехала в Павлодар получать профессию. Вышла замуж, работала в бухгалтерии, ушла в декрет с пониманием, что к прежнему делу уже не вернется. Во время пандемии обучилась йоге – эта сфера интересовала Эльвину всегда, и сейчас она инструктор, которого в Павлодаре знают и любят.

– Я никогда не могла назвать себя чтецом, даже наоборот – совершенно не умела читать книги. Такая особенность у меня: открываю книгу – и сразу сплю, хоть сидя, хоть стоя, днем или вечером, – рассказывает Эльвина. – Но при этом у меня лет десять формировался список произведений, которые я хотела бы прочитать. И только в дни январских событий, когда вообще не было Интернета, поняла, что, оказывается, могу не заснуть за книгой. Этой книгой был роман Халеда Хоссейни «Бегущий за вет­ром» о трагичной судьбе двух афганских мальчиков. И потом подумала, что мне поможет читательский клуб. Долго наблюдала в павлодарском пространстве Instagram за девушкой, у которой был свой читательский клуб – две группы по 30 человек. И я так хотела туда вступить. Но этого сделать не удалось – слишком много людей собралось, и в него просто уже не принимали новичков. Ведь когда в клубе много людей, не все успевают выговориться…

Так и возникла идея – создать свой клуб. По своим правилам, например, одно из главных – книгу выбирать сообща. А еще – обязательно дочитывать ее до конца, поэтому встречи проводить раз в месяц, чтобы успевал каждый. И всегда приходить на те самые офлайн-встречи единомышленниц. Плюс не читать психологию и модные нынче книги по саморазвитию (как выразилась Эльвина, о них и без того говорит каждый второй), так что ставка исключительно на художественную литературу. Еще из правил – не обсуждать политику и не оскорблять автора, даже если его взгляды на жизнь противоречат твоим личным убеждениям.

Сейчас формат читательских клубов довольно популярен: в Павлодаре я знаю как минимум четыре женских сообщества, один студенческий и один – при книжном магазине. И Эльвина сразу же набрала в свой клуб 14 участниц через соцсети, так что долгих раздумий не было. Первая встреча прошла в начале 2023-го в павлодарском кафе «Хижина». Эльвина была здесь впервые и увидела, что в интерьере заведения есть полка с книгами – такой символ подсказал, что клуб будет развиваться.

– Нашей первой книгой, выбранной для обсуждения, стал роман Артура Голдена «Мемуары Гейши». Позже были семейная сага «Поющие в терновнике» австралийской писательницы Колин Маккалоу, роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение», мистическое произведение «Скорбь Сатаны» Марии Корелли и другие, – продолжает Эльвина. – В том сообществе, которое меня вдохновило на создание своего клуба, книгу выбирала только сама автор клуба. А я посчитала, что это неверно – слишком много вероятности получить разочарование. Поэтому у нас каждый участник предлагает произведение, и мы голосуем. И с недавних пор решили чередовать: один месяц – голосование, второй – все читают конкретную предложенную одним из участников книгу. Интересно, что из месяца в месяц у нас в списке рекомендуемых «12 стульев» Ильфа и Петрова, но так ни разу они и не набрали большинства голосов. А вот как-то единогласно мы выбрали предложенный мною роман Дмитрия Хара «П. Ш.», и при этом за всю историю клуба именно это произведение получило больше всего негативных откликов и разочарования.

В клубе собрались девушки и женщины, большинство из которых – в декрете. Главное, что их объединило, – желание обсудить прочитанное. Конечно, кто-то больше слушает, другие горят желанием высказаться. Кто-то берет книги в библиотеке, кто-то покупает, есть и те, кто предпочитает электронный вариант, как, например, Юлия. Она читает больше и быстрее всех – по пять книг в месяц, и потому большинство произведений, которые предлагают соучастницы, ей уже давно знакомы. Но тем не менее в клубе она с удовольствием к ним возвращается и на встречи всегда приходит с блокнотом, полным пометок и замечаний. Кымбат тоже в числе лидеров по объемам прочитанного вне клуба, но так сложилось, что обсудить ей это не с кем. А так хочется поделиться мыслями от пережитого во время погружения в увлекательный роман.

– Чем интересен читательский клуб? Во-первых, взаимообменом эмоциями. Ты читаешь и видишь одно, а кто-то совершенно иначе смотрит на происходящее в произведении. Когда мы обсуждаем книгу, получается невероятно полная картина – из разных мнений, разных деталей, упущенных тобою, но подмеченных коллегой по чтению. Кто-то бывает возмущен, что автор безответственен (так было с «П. Ш.») – ведь написанное он несет в массы, это пример для миллионов читателей, – отмечает Эльвина. – Все мы мамы и книги обсуждаем через призму своих судеб, своих семей, детей. Я уже давно поняла, что мы читаем не про страну, не про время, не про людей – про нашу жизнь. Возможно, поэтому всех нас так поразил роман Халеда Хоссейни «Бегущий за ветром» – он тоже был одной из книг месяца нашего клуба. Бывает, уже давно другую книгу обсуждаем, но какой-то отсыл случается к этой трагедии.

История этого произведения разворачивается в довоенном Кабуле 1970-х. Главные герои – мальчики-погодки Амир и Хасан. Один принадлежал к местной аристократии, другой – к презираемому меньшинству. У одного отец был красив и важен, у другого – жалкий хромоножка. Господин и слуга, принц и нищий, красавец и калека. Но не было на свете людей ближе, чем эти два мальчика. Вскоре кабульская идиллия сменится грозными бурями переворота. И мальчиков подхватит эта буря и разметает в разные стороны. У каждого своя судьба, своя трагедия, но они, как и в детстве, связаны прочнейшими узами.

Девушки из читательского клуба признаются: их особенно потрясло то, что это не чисто выдуманная история, это совсем рядом с нами – и по времени, и по расстоянию. И после им захотелось узнать больше о самой стране – они стали целенаправленно читать об Афганистане, о соседних территориях. И взяли за правило, что в рамках подготовки к читательскому клубу всегда ищут информацию об авторе, о событиях, связанных с произведением. Например, они и не догадывались, что «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери написан в начале 50-х годов прошлого века, а не 10–15 лет назад.

– Чтение сегодня – это выделить время для себя. А это в нашем мире сделать сложно. Когда мы собираемся, то не обсуждаем друг друга, не сплетничаем, а раньше, до того как у меня появился клуб, бывало, что я с подругами встречалась и жаловалась на жизнь, мужа, детей. Сейчас даже время на это тратить не хочется. Фокус сместился. Я стала больше искать новой информации. Мне стало проще проявляться – выходить в люди, на мероприятия. Словарный запас расширяется – говорить стала увереннее. Только благодаря книжному клубу стала узнавать Павлодар! – улыбаясь вспоминает Эльвина. – Хотя бы какие у нас в городе есть кафе, ресторанчики. Помню, как впервые пришла в одно кафе, а там в меню было написано «брус­кетта». И я даже не знала, что это бутерброд такой. Когда ты сидишь в декрете, круг общения сужается, и это порой может быть очень непросто. И со временем мы в клубе поняли, что нам мало встреч раз в месяц – и стали собираться не для обсуждения прочитанного, а просто вместе ходить на выставки, на завтраки, на природу. Клуб стал такой площадкой, которая позволила найти единомышленников, жить более насыщенно, эффективно даже. Как-то после обсуждения книги мы заговорили о планах – кто что хочет предложить. И одна девочка, не буду называть ее имя, рассказала, что давно хочет поучаствовать в экологической акции. У нас в городе сейчас много таких мероприятий проводят, когда горожане выходят в пойму, на берег Усолки, в парки и очищают территорию. Но у девушки свекровь брезгливая, и поддержки от семьи в таком порыве она не получала. А вот у нас все совпало – оказалось, что многие уже об этом думали.

Когда мы с Эльвиной говорили о клубе, затронули такую тему, почему же она (и некоторые ее подруги тоже) не читала так активно до того, как нашла единомышленниц. Не было навыка и привычки? Не было необходимости или, скорее, потребности, понимания зачем читать? Эльвина говорит, наверное, всему свое время.

– Дома у нас не читали – как-то родители много работали, не до книг было им, – признается моя собеседница. – Я помню из детства, как нам с братом, он на два года старше, родители подарили то ли брошюру, то ли журнал «Чудесная мельница». Мы ее перечитали по сто раз, пересказывали друг другу. Видимо, хотелось, но почему-то не сложилось… Дома примера не было, в школе не было человека, кто бы заинтересовал и направил. В школе я не прочитала полностью ни одного произведения, заданного на лето! Читала «беглецом» – как раз был период, когда вышли сборники сочинений, плюс в самой книге изучала аннотацию, а в советских изданиях они были подробными, в учебнике что-то находила. Исходя из всего этого выстраи­вала какую-то картину, которой хватало на уроке. Мне было неинтересно, жалко было времени. Сейчас классика в моем вишлисте, но до сих пор есть какой-то страх перед ней. И многие мне признаются, что не читали тоже: читать заставляли, и это отбивало всякое желание. Я не хочу, чтобы так было у моих детей. Со старшим 16-летним сыном за чтение отвечал муж – и у них сложилась своя история с фантастикой, с современными книгами. А младшим дочкам книги покупаю я – часто сказки, мне до сих пор они самой нравятся, книги-подсказки – как вести себя в тех или иных ситуациях, книги с заданиями. Чтобы было просто интересно держать книгу в руках. И стараюсь читать вместе с дочками – я читаю им, чтобы они потом не учились читать, будучи взрослыми…