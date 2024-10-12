Не повторить печальный опыт

Свежий выпуск
0
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Петропавловске предприятие «Кызылжар Су» реализует комплекс мер по предотвращению подтопления насосной станции 1-го подъема.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Ключевым мероприятием стало строи­тельство ограждающей дамбы. О том, насколько это актуально, свидетельствует печальный опыт минувшего паводка, когда насос­ная станция была затоплена, а город несколько дней оставался без воды в водопроводе.

Проект разработан с учетом многолетних наблюдений за паводковой ситуацией в регионе.

Учитывались такие факторы, как уровень подъема воды в период весеннего снеготаяния, характер и скорость течения, а также особенности рельефа местности.

Прочный грунт и современные технологии позволят обеспечить высокую прочность сооружения, способную выдержать напор воды даже при пиковых значениях.

Помимо дамбы, проект реконструкции насосной станции включает в себя создание резерв­ного источника электроснабжения.

Для этого прокладывается подземная кабельная линия напряжением 10 кВ протяженнос­тью 3,5 километра.

Такой подход обеспечит бесперебойную работу станции даже в случае отключения основного источника питания, что критически важно в условиях паводков, когда нагрузка на инфраструктуру возрастает.

#паводки #СКО #дамба

Популярное

Все
В прокат вышел байопик Канагата Мустафина о силаче Кажымукане
Названы победители республиканского чемпионата по керлингу
Фильм «Бауырына салу» получил главный приз на МКФ Baku International Film Festival 2024
Дас ист фантастиш:искусственный интеллект – это идеальный библиотекарь
Занятия по кибербезопасности проводят во всех школах страны
«Барыс» одержал третью победу в сезоне
Музыкальная телепортация
Активно внедряются меры по защите детей в киберпространстве
В Семее появился сквер медиков
Что сказал Черчесов?
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ждут туристов в Атырау
Primus inter pares
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Кто в ответе за ИИ?
Полковник Айсулу Молдашева в армии уже почти четверть века
Токаев: «В Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний»
Девять лет трудового стажа не засчитали пенсионеру в Павлодаре
Добровольческое движение в Казахстане превратилось в мощную созидательную силу
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Миллионерами становятся врачи, прибывающие на работу в область Жетысу
Референдум о строительстве АЭС вызывает повышенный интерес международных наблюдателей
Чтобы поддерживать новые стандарты образования нужны деньги. Где их брать?
Встречи с международными наблюдателями
Спикер Сената принял участие в референдуме
«Мы возвращаем их с войны...»
Указ Главы государства
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Труба пока не готова
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Как рождается мирный атом
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Принцип «слышащего государства»
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Закредитованность населения бьет все антирекорды
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер

Читайте также

В Семее появился сквер медиков
Антикор рассказал о коррупции в сферах госслужбы, спорта и …
Монумент погибшим лесникам установили в области Абай
Под угрозой срыва

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]