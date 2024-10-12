Не повторить печальный опыт

В Петропавловске предприятие «Кызылжар Су» реализует комплекс мер по предотвращению подтопления насосной станции 1-го подъема.
Ключевым мероприятием стало строительство ограждающей дамбы. О том, насколько это актуально, свидетельствует печальный опыт минувшего паводка, когда насосная станция была затоплена, а город несколько дней оставался без воды в водопроводе.
Проект разработан с учетом многолетних наблюдений за паводковой ситуацией в регионе.
Учитывались такие факторы, как уровень подъема воды в период весеннего снеготаяния, характер и скорость течения, а также особенности рельефа местности.
Прочный грунт и современные технологии позволят обеспечить высокую прочность сооружения, способную выдержать напор воды даже при пиковых значениях.
Помимо дамбы, проект реконструкции насосной станции включает в себя создание резервного источника электроснабжения.
Для этого прокладывается подземная кабельная линия напряжением 10 кВ протяженностью 3,5 километра.
Такой подход обеспечит бесперебойную работу станции даже в случае отключения основного источника питания, что критически важно в условиях паводков, когда нагрузка на инфраструктуру возрастает.