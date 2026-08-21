Не просто переименование: зачем Казахстану первый Курултай

С 23 августа 2026 года Казахстан вступает в новую политическую реальность. Народ Казахстана будет выбирать политический механизм, который определит, успеет ли государство за глобальной турбулентностью.

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В условиях перманентной нестабильности парламент перестаёт быть просто законодательной машиной. Он становится фильтром стратегических решений.

Переход от двухпалатной структуры к единому Курултаю представляет собой не административное упрощение, а принципиальное изменение самой логики законодательной власти. Скорость возрастает, но скорость без глубины и экспертизы ведёт к ошибочным решениям, а качество без быстроты приводит к стагнации. Главный вопрос сегодня не «кто пройдёт?», а «сможет ли Курултай стать местом содержательной политической борьбы идей, где столкновение позиций позволяет выработать более сильное решение, а не парализует развитие?».

Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчёркивал: критерием является не число депутатов, а их компетентность и способность обеспечить законодательное сопровождение масштабных преобразований.

Эти слова особенно весомы в Год цифровизации и искусственного интеллекта. Закон «Об искусственном интеллекте» уже вступил в силу с 18 января 2026 года. Он закрепил приоритет прав человека, прозрачность алгоритмов и ответственность.

Теперь перед Курултаем открывается задача иного уровня: превратить уже созданный нормативный каркас в полноценно работающий механизм. Закон закрепил основные принципы, но практика применения всегда требует уточнений. Как обеспечить защиту прав граждан и одновременно стимулировать инновации? Как выстроить систему ответственности за вред, причинённый автономными системами? Именно парламенту предстоит наполнять эти нормы конкретным содержанием, чтобы избежать как излишней бюрократизации, так и правовой неопределённости. От этого зависит, станут ли новые технологии драйвером развития или источником новых рисков.

Отсюда вытекает жёсткая задача нового парламента по наполнению реальным содержанием принципа «Закон и порядок». Ведь это не только полицейская повестка. Это состояние, при котором правила едины для всех, судебные решения предсказуемы, а права граждан становятся инструментом, а не декларацией. Курултаю предстоит синхронизировать законы с практикой правоприменения, закрывать правовые лакуны и устранять дублирующие нормы так, чтобы законодательство успевало за динамикой общественных отношений. Только тогда порядок станет внутренним убеждением граждан, а не внешним принуждением.

Однако прочный правовой порядок внутри страны представляет лишь одну сторону медали. Без надёжной законодательной базы невозможно и полноценное внешнеполитическое позиционирование. Именно внутренняя устойчивость, предсказуемость законов и доверие граждан к правовой системе создают ту основу, на которой только и может строиться авторитет государства на международной арене.

Сегодня Казахстан уже признан международным сообществом как самостоятельная средняя держава, для которой эффективная многовекторность требует прочной законодательной базы. Курултай, наряду с дипломатическим корпусом, призван превратить ратификацию международных договоров из технической процедуры в стратегический фильтр: каждое соглашение должно оцениваться по критерию усиления технологического, логистического и ресурсного суверенитета.

Ещё более резкий поворот задаёт конкуренция за критические материалы. Совсем недавно, Президент провёл заседание Совета Безопасности, посвящённое редким и редкоземельным металлам, где он указал, что обладание ресурсами даёт преимущества лишь при развитии собственной переработки, геологоразведки и кадровой школы. Это битва за технологические цепочки XXI века.

Курултаю предстоит создать правовую базу технологических партнёрств, которая позволит Казахстану переходить от экспорта сырья к участию в создании и локализации перерабатывающих и высокотехнологичных производств на своей территории. Ключевая задача заключается в поиске формулы, при которой частные инвестиции работают на отрасль, а государство сохраняет стратегический контроль над недрами. Только так природные запасы станут конкурентным преимуществом, а не сырьевым придатком.

Курултай неверно рассматривать как повторение пройденного, он отражает движение вперёд. Сила Курултая будет определяться способностью удерживать напряжение между разными точками зрения и превращать его в энергию решений. Если Курултай сможет стать площадкой, где региональные, отраслевые и идеологические голоса находят общий язык и вырабатывают сбалансированные решения, тогда само разнообразие мнений перерастёт в новое качество общенационального согласия.

Выбирая партии, граждане выбирают и модель развития, голосуют за стратегические приоритеты: устойчивость и обновление, открытость миру и защиту национальных интересов, технологическую смелость и правовую взвешенность. Их синтез и определит конкурентоспособность страны.

Первый Курултай, как новый этап казахстанского парламентаризма, и от того, насколько эффективно он будет выстраивать диалог с обществом и реагировать на вызовы, зависит будущее многих отраслей. Каждый депутат должен будет осознавать меру ответственности. Если Курултай станет действенным инструментом преобразований, он обеспечит правовую основу устойчивого развития на годы вперёд.