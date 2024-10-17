Не спешите отвечать неизвестному абоненту

Порядка 300 жалоб по фактам нарушения прав на защиту персональных данных поступило в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. В сфере информационной безопасности в прошлом году было 218 проверок, в этом уже проведено 108 и порядка сотни находятся в работе.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Зафиксирован всплеск нарушений в сфере защиты персональных данных. В прошлом году ведомство провело 38 проверок, в этом – уже 50. По цифровой подписи в прошлом году было 37 проверок, в этом – 11.

Однако по многим делам истек срок давности, поэтому в ведомстве планируют иницииро­вать его увеличение с двух месяцев до одного года. Об этом в ходе брифинга на площадке СЦК рассказал председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов.

Возможно, вы заметили, что при использовании портала электронного правительства стали приходить уведомления, в которых сообщается, что «какая-то организация получила доступ к Вашим персональным данным».

Это результат работы государственного сервиса по контролю доступа к ним.

– Ежемесячно он обрабатывает порядка 26 миллионов запросов. Построен полностью на отечественном решении. Используется блокчейн-платформа, которая применяется в мировых криптовалютах. Это надежная система, и она не позволяет вносить какие-либо изменения, – сообщил Руслан Абдикаликов.

До конца года планируется дополнительно реализовать функ­цию отзыва обработки персональных данных граждан. Предус­мотрят и функцию полного их уничтожения из базы.

Представитель МЦРИАП также рекомендовал ни в коем случае не передавать коды из различных банковских приложений, в том числе и с портала электронного правительства 1414 третьим лицам, чтобы не стать жертвой мошенников и сохранить персональные данные.

Немало шума наделали и многочисленные жалобы от родителей, обеспокоенных сохранностью персональных, в частности биометрических, данных их детей. Сотрудники ведомства проверили компанию, которая внедряла биометрическую идентификацию в детских садах Кызылординской области региона, не получив согласия родителей на использование данных детей.

– Второй крупный кейс – использование системы биометрии в программах детских кружков. Много жалоб из Алматы.

Компания, реализовавшая проект, выполнила все обязательства. Вопросы возникли к работникам районных акиматов, которые незаконно использовали персональные данные, копившие­ся в системе. Их привлекаем к административной ответственности. Проверка продолжается, – отметил спикер.

Он напомнил, что бдительность и соблюдение цифровой гигиены помогают сохранять безопасность в Интернете. Не отвечайте на подозрительные сообщения и не открывайте ссылки от незнакомых отправителей. Это может привести к установке вредоносных программ на ваше устройство.

Не доверяйте свою личную информацию незнакомым сайтам и приложениям. Обращайте внимание на их репутацию.

Проверяйте настройки конфиденциальности на своих страничках в социальных сетях и других онлайн-сервисах. Это поможет убедиться, что ваша личная информация доступна только тем, кому вы ее предоставляете.