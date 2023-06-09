Не стоит расслабляться

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Асет Сыздыков

Казахстану в рамках системы глобального здравоохранения важно подготовиться к новым вызовам, в том числе пандемиям.

фото Игоря Бургандинова

В рамках Международного форума Астана состоялась панельная сессия по теме оценки прогресса подготовки глобального здравоохранения к новым вызовам. Модератор встречи – исполнительный продюсер Al Jazeera в Европе Афаф Сауди затронула тему пандемии коронавируса.

– Почти семь миллионов человек по всему миру умерли в результате ковида. Это был сложный период для всех. Изменился каждый аспект жизни. Теперь, после завершения пандемии, готовы ли мы к следующему вызову? – спросила модератор участников сессии.

На этот вопрос попытался ответить представитель Всемирной организации здравоохранения Сила Скендер. По его словам, мы должны извлечь уроки из прошедшей пандемии.

– Да, ковид завершен, однако угроза новых глобальных патогенных явлений остается. Страны не могут бороться в одиночку с такими проблемами. Поэтому важно международное сотрудничество. Нужно активнее делиться друг с другом разработками и технологиями, которые позволят всем нам укрепить систему здравоохранения, чтобы быть готовыми к будущим изменениям, – считает представитель ВОЗ.

Эффективным инструментом в борьбе с коронавирусом выступила вакцина. О разработке отечественной вакцины и о том, с какими трудностями столкнулись ученые, рассказала президент Национальной академии наук РК Кунсулу Закария.

– Среди стран Центральной Азии Казахстан первым выпус­тил свою вакцину. За короткий срок мы провели разработку и испытание. В то время границы были закрыты, реактивы в таких условиях готовить сложно. Но мы справились, успешно провели исследование QazVac, – отметила руководитель НАН.

По ее словам, в Казахстане был построен завод, который выпустил более шести тысяч вакцин. Они были использованы как внутри страны, так и закупались соседними государствами. Президент академии наук призвала участников укреплять вместе биологическую безопасность стран мира.

В свою очередь Дмитрий Козенков, глава Pfizer в Центральной Азии, на Кавказе и в Монголии, поделился успехом зарубежной вакцины и рассказал о ее распространении по всему миру.

– Во время пандемии мы сделали многое. Разработали и выпус­тили вакцину Pfizer в течение 10 месяцев. Все сотрудники работали как герои, чтобы справиться с пандемией. Мы быстро масштабировали производство в разных странах. За время пандемии Pfizer обеспечил вакциной 285 государств, – сообщил Дмитрий Козенков.

Обсудить конструктивный подход в медицине и управлении здоровьем предложил участникам президент Академии профилактической медицины Казах­стана Алмаз Шарман.

– Статистика показывает, что 80% тех, кто умерли в результате ковида, имели хронические заболевания: ожирение, диабет, сердечно-сосудистые болезни. Всего медицине известно более 10 тысяч заболеваний, и для борьбы с ними уже разработано шесть тысяч лекарств. Но есть проблема в обработке информации. Мы должны переключиться на конструктивный подход. Важно не только управлять здравоохранением, но и здоровьем человека. Это правильное питание, здоровый образ жизни и воспитание детей, – рекомендовал спикер.

О проблеме доступа вакцин для мигрантов в разных странах мира рассказал консультант ООН по вопросам миграции Джейме Калдерон. А директор полевой эпидемиологической программы CDC в Центральной Азии Роберта Хорт отметила, что все мы должны быть готовы к будущим пандемиям.

– Сейчас многие страны не отслеживают, что у них происходит в сфере эпидемиологической ситуации. А ведь у нас все еще есть туберкулез, ВИЧ, пандемии среди животных, и мы должны реагировать на эти вызовы, – призвала эксперт.

По ее словам, эпидемиологи, как пожарные, должны заранее выявлять источники инфекционных заболеваний. Ведь новые вирусы – это маленькие «возгорания», которые должны быть сразу локализованы. Иначе может разгореться огромный пожар новой пандемии, предупредила Роберта Хорт.

#здравоохранение #РК #пандемия #форум Астана #МФА

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