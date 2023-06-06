Не тратьте деньги впустую

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Самат Бейсембаев

В Казахстане проживают более 700 тыс. человек с инвалидностью, для которых очень важен вопрос качества жизни.

Еще в 2015 году Казахстан ратифицировал Конвенцию ООН о правах инвалидов. Так мы приняли на себя обязательства по недопущению дискриминации в отношении людей с инвалидностью и созданию благоприятных условий для их равноправия в обществе.

– Сама государственная политика направлена на полную интеграцию людей с инвалиднос-тью в обществе и преодоление барьеров, – напомнил руководитель управления социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК Талгат Сагитов. – В Казахстане существует многоуровневая система помощи. И в первую очередь это выплаты и пособия, которые люди получают в обязательном порядке каждый месяц в зависимости от группы инвалидности.

Они рассчитываются от прожиточного минимума. Первый уровень (базовый) – государственные социальные пособия по инвалидности, выплачиваемые из бюджета. В нынешнем году размеры пособий повышены на 8,5%, и в среднем они составляют 58 656 тенге. Численность получателей – свыше 500 тыс. человек.

Второй уровень (обязательный) – это социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования. Их размеры зависят от дохода работника, степени утраты общей трудоспособности и продолжительности отчислений в систему обязательного социального страхования.

Третий уровень – страховые выплаты из страховой организации, если утрата трудоспособности связана с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием и пострадавший работник застрахован от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.

Наряду с этим действует программа по компенсации утраченных функций организма в рамках социальной реабилитации. К примеру, если человек потерял возможность ходить, ему государством каждые пять лет предоставляется новое кресло-каталка.

– Замечу, что ранее приобретения осуществлялись через портал госзакупок. Но, к сожалению, не все поставщики были добросовестными и выполняли взятые на себя обязательства. Тогда начинался суд, все это затягивалось, а в конечном итоге страдали люди с инвалидностью. Таким образом, у нас обеспечение всем необходимым составляло всего 60%. Теперь же мы перешли на портал социальных услуг, который позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Обеспечение сразу выросло до 90%, – сообщил Талгат Сагитов.

Помимо перечисленного, предоставляются также такие виды услуг, как оздоровление в специальном стацио­наре. Благодаря этому человек с ограниченными возможностями может, к примеру, отправиться в санаторий, получить там лечебные процедуры или же просто на отдых.

К услугам работающих родителей, воспитывающих детей с инвалиднос­тью, предоставляются дневные стацио­нары. Они функционируют так же, как детские сады, куда детей ежедневно приводят только на определенное время.

Еще одно направление – предоставление специальных услуг на дому. К примеру, бабушка-инвалид осталась одна, без родственников. Так вот она может вызвать себе соцработника, который не менее двух раз в неделю будет приходить к ней домой, помогать по хозяйству.

– Дополнительно отмечаем, что каждое юридическое лицо должно обеспечивать доступ людям с инвалидностью. Для этого акиматы составляют плановые списки и посещают различные учреждения с проверкой. При этом они не просто обходят объекты, но и дают консультации, как сделать доступными их помещения для всех лиц с инвалидностью. Кстати, последние могут в любой момент обратиться в территориальный департамент с жалобой. В случае если зафиксировано нарушение, мы можем наложить штраф, – дополняет специалист.

И таких штрафов только за 2022 год было выписано на сумму около 60 млн тенге. И это с учетом моратория на проверки бизнеса.

– В прошлом году я проводила конкурс, чтобы показать, что люди с инвалидностью могут наравне со всеми петь и танцевать, но мы столк­нулись с кучей барьеров, – отмечает волонтер проекта «Доступный Казах­стан» Гульнара Ахмолдина. – Не было ни нормального тротуара, ни приспособ­ленных гримерок. Почему мы требуем эту безбарьерную среду? Это является общественным благом. Социально-экономическое развитие страны ведь тоже зависит от этого. К примеру, бывает, что человек – очень хороший учитель, но он не может трудоустроиться, потому что в школах элементарно нет туалетов для лиц с инвалидностью.

Министерством труда и социальной защиты населения создан портал «Интерактивная карта доступности» для мониторинга принимаемых мер по адаптации объектов на местах и доступности этой информации лицам с инвалидностью. При этом, если данные вносятся местными исполнительными органами, то доступность оценивают непосредственно лица с инвалидностью и их объединения. Так, начиная с 2021-го и до 2025-го мониторинговыми группами будут обследованы порядка 22 тыс. объектов.

– Бюджетные средства нередко тратят впустую. К примеру, могут построить туалет, а крючок для костылей прикрепить на метр от пола, тогда как сами костыли намного длиннее. Причины проблем – в незнании, безразличии, – сетует волонтер. – Мы недавно сняли один яркий пример в Павлодаре. Там было выделено около 12 миллионов тенге на общественные туалеты. Но для людей с инвалидностью они оказались недоступными. А все потому, что построены не по нормам.

А напоследок хорошая новость: в Минтруда сообщили, что с июля текущего года поднимут пособия по инвалидности на 14,5%. Для этого, по словам главы ведомства Тамары Дуйсеновой, дополнительно выделят 43 млрд тенге.

#бюджет #пособия #инвалидность #инвалиды #РК

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