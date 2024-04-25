Не укладываются в срок

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Михаил Тё

В ходе аппаратного совещания аким Жамбылской области Ербол Карашукеев обратил внимание должностных лиц на незавершенные проекты в сфере водоснабжения, указал на нарушения и раскритиковал деятельность ответственных органов.

фото из архива "КП"

Так, в Байзакском районе жители сел Косак и Аккия возмущены долгим строительством объектов водоснабжения. Эта проблема актуальна и для Мойынкумского района.

Работы по строительству объектов водоснабжения, начатые в прошлом году в селах Аксуйек и Хантау, до сих пор не завершены. В Шуском райо­не и районе им. Т. Рыскулова срываются сроки. Жамбылский район демонст­рирует низкий уровень охвата питьевой водой.

– Акимы районов не должны возлагать всю ответственность на подрядчиков. Они обязаны лично контролировать ход и качество работ. Но и подрядчики не должны забывать о своих обязанностях, – подчеркнул аким области.

По информации заместителя акима области Канатбека Мадибека, благодаря реализации в прошлом году 47 проектов на сумму 13,6 млрд тенге показатель обеспеченности населения питьевой водой в аулах на сегодня составляет 94,9%, а в городах – 97,5%.

#регионы #проекты #водоснабжение

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