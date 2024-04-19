Не увидим звезд футбола?

В начале апреля появилась взбудоражившая всех новость о том, что сборная Казахстана по футболу может лишиться домашних поединков из-за того, что в нашей стране может не оказаться стадионов, соответствующих всем требованиям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

А все дело в том, что столичная «Астана-Арена», где и выступала наша национальная команда в последние годы, сейчас закрыта на реконструкцию к предстоящим Всемирным играм кочевников (здесь должны состояться церемонии открытия и закрытия). Запасным в таких случаях всегда выступал Центральный стадион Алматы, который был немного обновлен в 2016 году и имел IV категорию от УЕФА, но при этом должен был пройти дальнейшую модернизацию, чего до сих пор не произошло.

Совсем скоро в крупнейший город страны в связи с предстоя­щим стартом в этом сезоне Лиги наций УЕФА (в которой Казахстан будет играть с Австрией, Словенией и Норвегией) с контрольной проверкой должна прибыть специальная делегация от УЕФА. И вряд ли европейских специалистов удовлетворит состояние нашей запасной арены, где по-прежнему ощущается недостаток VIP-мест, зоны приема гостей, нет условий для трансляции матчей по ТВ, места для комментаторов и представителей других СМИ, а также парковочных мест для автомобилей и других атрибутов цивилизованной игры в футбол. Не будем забывать и о том, что с каждым годом критерии к стадионам в Старом Свете становятся все жестче и жестче. Например, уже практически принято решение, что в Европе скоро будет запрещено использование искусственных полей в пользу только натурального травяного покрытия. А ведь это дойдет и до нашей страны, где трава имеется далеко не на всех аренах, да и та, скорее, в большинстве своем напоминает огороды.

Если ситуация не будет исправлена в ближайшее время, то нашей сборной придется играть за пределами страны, в том числе и стартовый сентябрьский матч против норвежцев с их главной мировой звездой современности Эрлингом Холландом. Кто-то уже предположил, что нам придется арендовать стадионы в Армении или Азербайджане.

Думаю, выход в авральном режиме все же будет найден. Тот же стадион в Алматы можно довести до надлежащего состояния, было бы желание. Не исключено, что в крайнем случае даже «Астану-Арену» подготовить можно. А вот если этого не произойдет, то, думается, праведный гнев будет вызван не только у истинных поклонников футбола и специалистов.

Кстати, помимо стадионов, вырисовывается и еще одна проблема, касающаяся нашего футбола. В последнее время казахстанские футболисты начали попадать в очень сильный чемпионат Турции. Они наряду с игроками из Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана были приравнены к местным игрокам как представители тюркских государств. Но вот со следующего сезона их статус поменяется, и они будут считаться полноценными легионерами, на которых распространяются количественные ограничения. А это значит, что турецкие клубы вместо игроков из этих стран, вероятнее всего, будут предпочитать выходцев из той же Африки, Южной Америки или Европы, что, соответственно, уменьшит шансы для профессионального роста наших футболистов.