Не увлекаться введением ценовых ограничений на конкурентных рынках посоветовал Правительству Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса в Акорде заявил, что госорганам нужно думать о применении рыночных механизмов регулирования цен, а не лишь вводить ограничения на конкурентных рынках, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Ценовые ограничения начали активно применять на продовольственных, лекарственных и прочих рынках розничной торговли. Возможно, это необходимо именно сейчас, на критическом этапе нашего развития. Но Правительству нужно думать о применении рыночных механизмов регулирования цен. Обобщенно говоря, нужно в ускоренном темпе усиливать конкуренцию во всех отраслях», – заявил Глава государства.

По его словам, ложное ощущение контроля может привести к тотальному дефициту и падению качества товаров.

«Нужен баланс. Избыточное ценовое регулирование конкурентных товарных рынков лишает страну частных вложений. Как следствие, государство вынуждено инвестировать в такие отрасли, тем самым увеличивая свое присутствие в бизнесе в лице непрозрачных, неповоротливых операторов. Следует быть предельно внимательными и не отходить от базовых принципов рыночной экономики. Это касается как товарных рынков, так и тарифов на услуги естественных монополий», – подчеркнул Президент.

Указал он и на важность дальнейшего улучшения инвестиционного климата страны.

В этой части Токаев подчеркнул, что даже в нынешних непростых условиях Казахстан не только сохранил, но и нарастил объемы инвестиций из Евросоюза, США, Китая, других стран, обладающих не только финансовыми, но и широкими технологическими компетенциями. Все более значимыми торгово-инвестиционными партнерами становятся Турция и страны Центральной Азии.

«Нужно выйти из текущего кризиса без потерь, сохранив налаженные связи и цепочки. Данную работу следует активизировать, но, конечно, с учетом санкционного контекста. Помимо шагов по усилению механизмов защиты бизнеса особое внимание нужно уделить формированию привлекательного инвестиционного климата. В условиях глобальной турбулентности и неопределенности, усиления внешних и внутренних вызовов, как правило, роль государства усиливается. Однако нашей стратегической целью всегда будет создание сильного и ответственного частного бизнеса», – заверил Глава государства.