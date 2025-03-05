Не время сидеть сложа руки

В регионе усиливают меры защиты перед паводковым сезоном. Создана группировка из 1 400 человек, подготовлена техника, возведены защитные дамбы. Специалис­ты проверяют состояние рек, дорог и водохранилищ, а также проводят инженерные работы, чтобы минимизировать риски подтоплений.

– Паводковый период у нас начинается во второй декаде марта и длится до второй декады июня. На сегодняшний день, по данным РГП «Казгидромет», глубина промерзания почвы составляет от 22 до 115 сантиметров. Это ниже показателей прошлого года, – рассказал заместитель начальника ДЧС области Абай Алексей Штыкель. – По консультативному прогнозу, средняя температура за март ожидается на два градуса выше нормы. По данным космического мониторинга, большая часть территории области покрыта снегом.

Разработан план инженерных работ, согласно которому выполнено уже более 60 мероприятий. Готово к применению 577 единиц техники, имеются плавсредства и 190 водооткачивающих устройств.

– Провели берегоукрепление, возведены 32 защитные дамбы, увеличена водопропускная способность на 14 участках автодорог. В январе разработали также план противопаводковых мероприятий, который предусматривает порядка 50 превентивных мер. Акиматы городов и районов, согласно плану, заготовили более 12 тысяч тонн инертных материалов, 70 тысяч единиц мешкотары, 140 тонн ГСМ, заключены договоры на проведение взрывных работ на реках области, – сообщил Алексей Штыкель.

Как отметила руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Айнур Акмырза, идет очистка водопропускных и подъездных путей. Определены 12 сторожей-регулировщиков, которые ежедневно проверяют наполняемость водохранилищ и их очистку. Проведены многофакторные обследования гидро­технических сооружений, согласно которым два объекта находятся в удовлетворительном состоянии, 17 – в неудовлетворительном. Однако, по словам руководителя управления, все коммунальные водохранилища работают в транзитном режиме, то есть накопления воды там не происходит.

Аким области Абай Берик Уали вместе со своим заместителем Димитрием Гариковым и Алексеем Штыкелем совершили облет территории. Рабочая группа проверила гидрологическую обстановку на реках Иртыш и Уба. По словам Алексея Штыкеля, обстановка стабильна, на реках устойчивый ледостав, лед не выходит на берега.

Вопрос подготовки к паводкам был рассмотрен на заседании областного акимата. По данным ДЧС, в зоне риска подтопления находятся 45 населенных пунк­тов области, где проживают около четырех тысяч человек. Наибольшая угроза сохраняется в 20 селах Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского и Кокпектинского районов.

Директор филиала РГП «Казгидромет» Ляззат Болаткан представила информацию о высоте снежного покрова и прогнозе погоды. В частности, в Аягозском районе уровень снега значительно превышает среднегодовые показатели. Возможное резкое потепление в марте, а осадки – увеличить вероятность паводков.

Глава региона поручил акимам городов и районов усилить подготовку к паводкам.

– Есть прогноз, что этой весной потеплеет раньше обычного. Необходимо заранее принять меры и быть полностью готовыми. Мы хорошо помним прошлогодний паводок. Область Абай входит в число регионов с высоким рис­ком подтопления, поэтому необходимо мобилизовать все силы, – подчеркнул он.

Исполняющий обязанности руководителя управления мобилизационной подготовки и гражданской защиты Бауржан Жарылгапов доложил о ходе вывоза снега и наличии необходимых материалов для борьбы с паводком. Однако его данные о заготовленных мешках с песком не совпали с информацией ДЧС.

– Вы заявляете, что акиматы заготовили 65 140 мешков с пес­ком, тогда как ДЧС сообщает о 70 тысячах. Где точные цифры? На кого нам ориентироваться? Какой прогноз является достоверным? Вы работаете в одной области, но между вами отсутствует координация. В прошлом году именно из-за такой несогласованности произошел паводок. Допустить повторение подобной ситуации нельзя, – заявил аким области.

В связи с этим он поручил уточнить информацию и обеспечить эффективное взаимодействие между ведомствами. За неподготовленность к совещанию руководителю управления вынесено официальное предупреждение.

В ходе обсуждения состояния гидротехнических сооружений и водохранилищ Айнур Акмырза озвучила актуальные данные. Аким области уточнил, проводился ли личный осмотр этих объектов, однако четкого ответа не последовало.

– Руководитель управления должен сам выезжать на объекты и проверять их состояние. Нельзя ограничиваться только отчетами специалистов. Вокруг этих водохранилищ живут люди, стоят дома. Все это необходимо учитывать. Это касается всех руководителей. Сейчас не время сидеть сложа руки. Жители ждут от нас конкретных действий и решений, – подчеркнул глава региона.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог местного значения в области составляет 4 656 километров (областные – 1 593 км, районные – 3 063 км). На этих дорогах расположено 130 мос­тов и 2 102 водопропускные трубы, из которых, согласно данным управления пассажирского транс­порта и автомобильных дорог, на сегодняшний день очищено 68%.

Глава региона отметил, что утвержден план мероприятий по предупреждению весенних паводков, и все работы должны выполняться в установленные сроки и с надлежащим качеством. Он поручил держать на строгом контроле уровень воды во всех водохранилищах региона, обеспечить своевременную очистку водопропускных каналов, арыков и мостов, а также готовность дамб и инертных материалов в районах, подверженных риску подтопления.