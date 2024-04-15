Недра страны хранят более 90 видов полезных ископаемых

фото Юрия Беккера

В недрах Казахстана обнаружены свидетельства о 12 геологических периодах истории Земли, и каждый оставил о себе щедрое напоминание. Современное человечество использует около 200 видов полезных ископаемых, и почти половина из этого разнообразия найдена и добывается в нашей стране.

Артефакты из коллекции «Геология» Центрального государственного музея республики, как утверждает руководитель отдела по хранению фондов Маржан Жунусова, во многом уникальны. Сейчас их насчитывается больше 1 250 единиц, и чтобы отобрать материалы для выставки «Қазыналар әлеміне саяхат» («Путешествие в мир сокровищ»), потребовалось два месяца.

– Нам хотелось визуально показать богатство нашей земли, – говорит куратор выставки. – Хотелось, чтобы прозвучали названия месторождений, которые славятся запасами нефти, меди, цинка, вольфрама, молибдена. И конечно, мы старались, чтобы зрители смогли узреть красоту, которую способна сотворить только природа. Взгляните на эти прекрасные экземпляры поделочных камней.

Маржан Жунусова ведет к одной из витрин, но, честно говоря, выбрать самое прекрасное в ней никак не удается: каждый камешек – само очарование, и чем больше им любуешься, тем больше он очаровывает. Или околдовывает? Специалист так и говорит, что ее любимый аметист считают колдовским камнем. Женщины его любят, потому что он придает уверенности и обаяния, привносит гармонию и покой в семью, оберегает от ссор.

Нежно-сиреневый аметист редкий во всех отношениях: крупный самородок отличных характерис­тик, он даже необработанный выглядит неотразимо. В музей камень попал как дар. Таким же путем здесь оказались другие ценные экспонаты – одни переданы еще в советское время из Минис­терства геологии, другие стали подарком от знаменитой когда-то фабрики самоцветов, третьи перешли из частных коллекций собирателей и геологов.

Благодаря этой щедрости теперь есть возможность полюбоваться изумительными образцами полудрагоценных камней в их первозданном виде: бездонно-голубым топазом или опалом в радужном переливе цветов. Среди поделочных камней легко узнать малахит, яшму, нефрит, а еще чароит, лазурит, родонит... Такие соз­дания природы можно оценить, только увидев вживую.

Достойную конкуренцию всем этим красавцам составляют минералы-«трудяги». Быть может, не такие заметные и яркие, но тоже весомые и значимые, ведь на них много чего держится. Гематитом, например, с древних времен лечат нездоровую кровь, циркон необходим ядерной энергетике, в галите – простой каменной соли – нуждается больше десятка разнообразных видов производств. Про черный уголь и железную руду даже говорить не будем.

Кстати, всем известный ракушечник – хоть и не рудное, но все равно ископаемое – когда-то был незаменимым строительным материалом. Он обладает ценнейшим свойством в холод сохранять тепло, в жару – охлаждать. Стены Центрального музея облицованы ракушечником как раз для поддержания нужного микроклимата.

– Наша новая выставка при­урочена к Дню геолога, – уточняет Маржан Жунусова. – Мы хотели показать роль этой профессии, ее ценность и значимость. На территории Казахстана находят около 25 видов только драгоценных и полудрагоценных камней, а вообще, земля Казахстана хранит более 90 видов полезных ископаемых, открыто около шести тысяч месторождений. Наша страна владеет несметными природными богатствами. И нам есть чем гордиться и что бережно хранить.