Недропользователи смогут отказаться от бурения скважин без штрафных санкций

Парламент
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: pixabay.com

Как напомнил депутат Дюсенбай Турганов, на открытии первой сессии парламента VIII созыва 29 марта 2023 года глава государства отметил необходимость разработки правительством и парламентом конкретных мер по эффективному и экономному использованию ископаемых ресурсов, улучшению законодательства и упрощению процедур в этой области.

Также 1 сентября 2023 года в послании народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» президент страны подчеркнул, что в нашей богатой ресурсами стране долгое время не было значимых геологических открытий.

«Представленный проект закона разработан в порядке законодательной инициативы депутатами парламента и направлен на повышение инвестиционной привлекательности проектов в сфере геологической разведки и добычи углеводородов, оптимизацию процедур проведения государственной экспертизы базовых проектных документов, снижение финансовых и административных издержек недропользователей в процессе разработки месторождений», – отметил мажилисмен.

По словам Турганова, основными новшествами законопроекта, в частности, являются наделение правом недропользователя отказаться от бесперспективного по результатам сейсморазведочных работ бурения скважин без наложения штрафных санкций со стороны государства. Также в документе предусмотрены ускоренный переход на геологоразведочные работы с учетом введения уведомительного порядка при разработке и утверждении проектов разведочных работ на этапе поисковых работ на суше и оптимизация административных процедур при проведении операций по недропользованию, в том числе государственной экспертизы проектных документов в сфере углеводородов.

«В целом законопроект не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета, а позволит улучшить регуляторные условия проведения операций по недропользованию, а именно оперативно перейти на практические геологоразведочные работы, сократить сроки всевозможных экспертиз на 8-12 месяцев, устранить административные издержки по процедурам более чем в 2 раза – с 120 до 50 дней и повысить инвестиционную привлекательность», – подчеркнул депутат.

#мажилис #Парламент #экономика #недропользование

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