Неэтичного акима накажут в Кызылординской области

В Агентстве РК по делам государственной службы прошло заседание комиссии по этике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АДГС.

Фото: пресс-служба АДГС РК

Комиссия по этике рассмотрела дисциплинарное дело акима Жанакорганского района Кызылординской области.

Ранее АДГС выявило в соцсетях видео от 31 июля этого года со встречи акима района с журналистами и жителями поселка Жанакорган. Пользователи соцсетей в комментариях охарактеризовали поведение акима как некорректное.

«По Этическому кодексу государственные служащие в обращении с гражданами обязаны проявлять корректность, не допускать грубость, унижение достоинства, бестактность, своими действиями и поведением они не должны давать повод для критики. Государственные служащие должны вести дискуссии в корректной форме, не подрывая авторитет государственной службы», – апеллировали в агентстве.

По итогам рассмотрения дисциплинарного дела комиссия рекомендовала наложить на акима Жанакорганского района дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Агентство также проанализировало, как служащие акиматов соблюдают нормы законов по передаче в доверительное управление объектов бизнеса и иного имущества при поступлении на госслужбу.

По Закону «О государственной службе» госслужащий не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой.

По информации же ведомства, зафиксировано 40 фактов несвоевременной передачи имущества в доверительное управление и 15 случаев занятия предпринимательством лицами, для которых установлен запрет.

Госорганам рекомендовали рассмотреть вопрос прекращения государственной службы за несоблюдение ограничений по запрету на занятие бизнесом.