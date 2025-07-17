Это 36 участков площадью более 33 тысячи гектаров

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала 2025 года сотрудники надзорного органа выявили 75 земельных участков общей площадью более 146 тыс. гектаров, которые не использовались по назначению, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Землепользователи Акжарского, Есильского, Тимирязевского, Уалихановского районов, а также района Г.Мусрепова в нарушение требований Земельного кодекса на протяжении длительного времени не использовали по целевому назначению 45 участков сельскохозяйственного назначения.

В Петропавловске, вопреки требованиям Кодекса субъект предпринимательства в течение трех лет не использовал земельный участок площадью, 123 га, предназначенный для коммерческих целей.

«По актам прокурорского надзора 36 земельных участков, общей площадью 33,2 тыс гектаров, кадастровой стоимостью 29,8 млрд тенге, возвращены в государственную собственность. В соответствии с Посланием Главы государства от 2 сентября 2024 года, местные исполнительные органы проводят работу по предоставлению возвращенных земель добросовестным землепользователям», – сказано в информации.

Там же добавили, что работа в данном направлении продолжается.