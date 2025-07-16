Общая сумма выявленных нарушений превысила 200 млн тенге. В целях пресечения незаконного оборота подакцизных товаров и обеспечения соблюдения налогового законодательства департамент продолжает системную работу по проведению конт­рольно-проверочных мероприятий.

– Установлено более 800 фактов реализации, хранения и транспортировки алкогольной продукции с нарушением требований законодательства, – отметила руководитель управления разъяснительной работы ДГД Астаны Кымбат Исенова. – Из незаконного оборота изъято свыше 37 тысяч литров спиртных напитков, не маркированных акцизными марками или реализуемых без соответствующих лицензий.

В рамках аналогичных мероприятий в сфере оборота табачной продукции изъято свыше 13 тыс. пачек сигарет, не маркированных акцизными марками. Стоимость нелегальной продукции превысила 6 млн тенге. ДГД напоминает: реализация алкогольной и табачной продукции без лицензий, акцизных марок и сопроводительных документов является административным либо уголовным правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.