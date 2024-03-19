Немецкие футбольные фанаты раскритиковали форму сборной цвета Барби

Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

После того, как на прошлой неделе Немецкий футбольный союз (DFB) представил общественности новую форму национальной сборной Германии, ему приходится отвечать на критические замечания. Противникам дизайна не нравится выбранная для бундестима цветовая гамма: розово-фиолетовая.

На негатив чиновники, производители и спортсмены реагируют спокойно и даже с улыбкой. Более того, в прошедшее воскресенье, 17 марта, футбольный союз и изготовитель формы Adidas представили в качестве ответа на волну критики в соцсетях ироничное видео: «Форма Германии такой быть не может? А вот и может!»

В отличие от традиционной белой, новая гостевая розово-фиолетовая форма, по мнению футбольного союза, более созвучна настроениям нового поколения немецких болельщиков и отражает разнообразие страны. Собственно, основная (или домашняя) форма немецких футболистов по-прежнему выдержана в традиционном для Германии белом цвете. Розово-фиолетовые изменения коснулись гостевых (или выездных) комплектов. Новый дизайн был специально разработан к предстоящему чемпионату Европы по футболу, который пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в десяти немецких городах.

Немецкие футболисты выйдут на поле в новой форме 26 марта.

То, в каком именно цвете бундестим будет выходить на поле в том или ином матче ЧЕ, будет решаться в индивидуальном порядке и в зависимости от цвета формы соперников, как это обычно и бывает. При этом ожидается, что розово-фиолетовые майки и трусы, созданные, кстати, на 100 процентов из переработанных материалов, будут на немецких спортсменах во время товарищеского матча с Нидерландами (26 марта).

Фанаты немецкой сборной уже могут купить новую форму. Она совсем не дешевая: например, розово-фиолетовая футболка для ребенка будет стоить от 75 евро и выше, а самый дешевый ее вариант для взрослых обойдется в 100 евро.