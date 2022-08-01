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Немного слез и много любви
Наталья Денисова

В Кызылординской области прошел региональный конкурс вокалистов «Аманат-2022», посвященный 60-летию заслуженного деятеля Казахстана, известного советского, казахстанского певца и композитора, почетного гражданина Жалагашского района Кызылординской области Батырхана Шукенова.

Конкурс проходил в цент­ральном Доме культуры поселка Жалагаш, приняли участие в нем артисты из Жанакорганского, Сырдарьинского, Кармакшинского, Аральского и Казалинского районов.

На церемонии открытия конкурса с приветственной речью выступил заместитель акима Жалагашского района Жасулан Ерданулы, напутствовала конкурсантов и мама Батырхана Шукенова Диляра Ибрагимовна, которой в этом году исполняется 85 лет. Организаторы конкурса вручили ей в связи с датой позд­равительный адрес и памятные подарки.

В конкурсе «Аманат-2022» на первом этапе артисты исполнили песню из репертуара Батырхана Шукенова, на втором – музыкальное произведение по своему усмотрению.

Лучших определило жюри в составе заведующей музыкальным отделом областного культурно-продюсерского центра развития народного творчества Багдагуль Есмурзаевой, продюсера районного Дома культуры им. Казантаева Баубека Ахметова и певицы, участницы проектов «Голос Казахстана» и «Х-Фактор» Ару Ауэзовой.

По итогам выступлений Гран-при конкурса завоевал Акбилек Жаксылык. Награда за первое место досталась Абылайхану Байдильдаеву, за второе – Орныкхану Пазылу. И сразу два конкурсанта отмечены призами за третье место – Нурбол Туранов и Азамат Альтаев.

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